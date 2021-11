Enem 2021 começa hoje para mais de 3 milhões de inscritos

Ao todo, 3,1 milhões de estudantes devem fazer o exame (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O maior e principal exame que dá acesso às universidades brasileiras começa hoje em todo o Brasil. Foram 3.109.762 inscritos no total para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, sendo que 68.981 deles farão a versão digital e 3.040.871 a versão impressa. Em Minas, 300.868 candidatos se inscreveram para as provas. Pelo segundo ano consecutivo, o uso de máscaras é obrigatório para os candidatos como medida de proteção contra a COVID-19.



Os candidatos devem ficar atentos aos horários: os portões abrem às 12h (horário de Brasília) e o fechamento será às 13h. As provas começam às 13h30. As provas serão aplicadas neste domingo (21/11) e no próximo (28/11). É aconselhável que o candidato chegue ao local da prova com até uma hora de antecedência para não correr o risco de encontrar os portões fechados.

Neste domingo, os candidatos fazem as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Também fazem a redação. No próximo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Os candidatos terão 5h30min para realização do exame em cada dia da prova.





EM MEIO À CRISE

O Enem 2021 será realizado em meio à maior crise institucional do instituto responsável pela elaboração das provas. Trinta e sete funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) pediram exoneração em 8 de novembro. Os funcionários afirmam que houve um desmonte do órgão por ação do governo Bolsonaro e também denunciaram casos de assédio moral.



Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, na quarta-feira (17/11), durante viagem ao Catar, que o Enem começa a ter "a cara do governo". No entanto, ele negou que tenha visto as questões ou que tenha ocorrido interferência do governo no conteúdo das provas.





A realização do Enem requer uma logística de distribuição e segurança. As provas serão aplicadas em 1.747 municípios brasileiros, em 11.074 locais de prova. A versão digital será aplicada em 99 municípios.



O Enem é composto de quatro provas objetivas, com 45 questões por área de conhecimento, totalizando 180: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias. As duas versões do Enem 2021 (impressa e digital) são aplicadas nos mesmos dias, com os mesmos itens e o mesmo tema de redação.





PERFIL

O MEC informa que qualquer pessoa pode fazer o Enem, mas os “treineiros”, aqueles que ainda não concluíram e não vão concluir o ensino médio em 2021, só podem usar o resultado para autoavaliação de conhecimentos. Neste ano, o número de mulheres (1.877.216) supera o de homens (1.163.655).



Os candidatos negros correspondem à maior parte – 1.285.431 pardos e 353.624 negros. Os candidatos autodeclarados brancos são 1.260.986. A maior parte dos candidatos têm idades entre 17 e 19 anos. A maior parte dos candidatos, 1.481.869, já concluiu o ensino médio. Em seguida vêm os candidatos que estão cursando a última série do ensino médio, 1.113.731.





SEGURANÇA

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) acompanhará, nos dois domingos de realização das provas, a aplicação em toda Minas Gerais. O estado vai monitorar locais de armazenamento, distribuição e aplicação das provas, além de rodovias. As forças de segurança também darão apoio nas escoltas dos comboios com os exames. Todas as atividades serão lançadas no Sistema Cortex para monitoramento nacional.