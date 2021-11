Linguagens e Humanas: como se sair bem no primeiro dia do Enem 2021

(foto: Freepik)



O Enem 2021 começa neste domingo, 21, com as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Para os estudantes, é um momento de apreensão, mas também de alívio após encarar as questões depois de meses de preparação e conferir o resultado quando sair o gabarito extraoficial do Enem 2021 . Por isso, separamos dicas de professores especialistas nas disciplinas que cairão na primeira etapa. Confira e faça uma boa prova!





Como nas versões anteriores, o Enem será aplicado em dois dias. O primeiro neste domingo (21), e o segundo no domingo que vem (28). Nesta primeira etapa, os alunos terão de responder às 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias e ainda a Redação. Aliás, aproveite para conferir as dicas de como se sair bem na Redação aqui





As provas serão aplicadas nas versões impressa e digital para um total de 3,1 milhões de pessoas em todo o Brasil. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília) em ponto. A duração da prova é de 5h30 (das 13h30 às 19 horas). O aluno deve comparecer com máscara de proteção individual. Afinal, todos os procedimentos sanitários serão tomados contra o novo coronavírus.





Dicas para a prova de Português

O aluno terá de responder às 45 questões de Linguagens que inclui a prova de Português. Serão cinco perguntas de línguas estrangeiras (Inglês ou Espanhol) e as demais de Literatura, Tecnologias da Informação e Comunicação, Artes e Educação Física.





O ideal, portanto, é ler tudo com atenção e marcar as palavras-chave para ter um entendimento amplo da questão. Em seguida, o aluno deve desconsiderar as respostas mais absurdas e focar naquelas que fazem mais sentido.





Outro detalhe importante: tenha cuidado com as “pegadinhas” e tente analisar a melhor resposta. Além disso, foque nas questões mais fáceis para serem respondidas primeiro, pois assim você terá mais tempo para responder às perguntas mais complexas.





O professor de Português do Chromos Colégio e pré, Pedro Mamede, lembra que, na parte de conteúdo, o que mais cai na prova são as Funções de Linguagem e os Tipos Textuais. Nesse momento de revisão final, o estudante deve ficar atento a esses tópicos.





Além disso, o candidato deve ler todo o enunciado com calma e marcar as palavras-chaves para entender o contexto da pergunta. E a dica final do professor é manter a calma. “Procurar se descontrair de alguma forma”, sugere.





A especialista em redação, professora Carolina Rodrigue, compartilhou um recado com você. Assista:









Dicas para a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias





O caderno de Ciências Humanas e suas Tecnologias é composto por 45 questões de múltipla escolha. O número de perguntas de cada disciplina varia conforme a edição do exame, no entanto, o aluno deve estar preparado para responder tópicos de História, Geografia e Sociologia/Filosofia.





Portanto, confira dicas de professores do Chromos Colégio e pré de como se sair bem em cada disciplina.





História

Para responder corretamente às questões de História, o professor da disciplina da Rede Chromos, Rodrigo Martelli Antonacci, sugere que o estudante vá preparado para os seguintes temas: História do Brasil (Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República - sendo a Primeira República, a Era Vargas e a República Velha), e História em geral, com temáticas como Roma e Grécia, História Medieval, Período Entreguerras e Era das Revoluções (Industrial e Francesa).





“Nas edições anteriores do Enem tivemos muitas questões sobre essas temáticas. Aconselho o aluno a responder primeiro as questões fáceis e médias. Ao final da prova, ele volta às questões difíceis para, assim, ganhar mais tempo”, recomenda.





Assista ao vídeo do professor Rodrigo Martelli Antonacci:









Geografia

O professor de Geografia da Rede Chromos, Guilherme Prata, acrescenta que as questões de Geografia cobradas no Enem valorizam o conhecimento e a interpretação de perspectivas do espaço geográfico. “Não é decoreba”, ressalta. Ele sugere que o aluno se prepare para perguntas sobre fenômenos raciais, impactos ambientais, demografia, cartografia etc. “A geografia física, como limites de placas tectônicas, deve cair bastante no Enem”, acredita.





Prata considera válido fazer as últimas revisões antes da prova, mantendo assim o candidato mais seguro e tranquilo. “Antes da prova, dormir bem e se alimentar bem para não ter surpresas”, completa.





Confira o recado do professor Caíque Alves, que também faz parte da equipe do Chromos:









Sociologia/Filosofia

O professor de Filosofia da Rede Chromos, Bruno Pettersen, lembra que as questões de Filosofia têm um texto mais abstrato e, justamente por isso, precisam de atenção.





“Uma leitura rápida pode causar confusão. É importante que o aluno leia devagar e com atenção”, afirma. Já em relação ao conteúdo, ele ressalta que as provas de Filosofia costumam focar nos pensamentos de autores, como Aristóteles e Immanuel Kant.





A respeito da prova de Sociologia, o conteúdo é mais focado em temas da sociedade, como questões políticas, trabalho e democracia. “O interessante é que o aluno pode usar o conhecimento adquirido nessas disciplinas nas demais provas, como na Redação”, comenta.





Em resumo, a primeira etapa do Enem exige concentração e calma. Logo após a conclusão das provas, o estudante poderá acompanhar como foi seu desempenho acompanhando a divulgação do gabarito extraoficial do Enem 2021 . Ela será feita em parceria entre o Chromos Colégio e Pré e o Portal Uai.





Aproveite para se cadastrar no link a seguir para receber o gabarito do Chromos Colégio e pré em primeira mão