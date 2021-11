Enem 2021: qual será o tema da Redação? Professora especialista dá dicas

(foto: Freepik)



Enem 2021 está chegando e, com ele, as apostas sobre o tema da Redação. A prova é uma das mais temidas do exame e, por essa razão, muitos estudantes ficam apreensivos. Afinal de contas, em apenas 30 linhas o aluno pode alcançar 1000 pontos e garantir a sua aprovação.





Nesse sentido, é bom lembrar que existem muitas especulações sobre o tema da Redação do Enem 2021. Isso porque o cenário ideal seria escrever sobre algo após uma pesquisa prévia. Contudo, como o assunto é mantido em sigilo até a hora da prova, é bom estar preparado de uma maneira mais macro.





Como não zerar na Redação do Enem 2021?





A Redação será manuscrita e terá o mesmo tema, tanto na versão impressa quanto na digital. Portanto, as regras serão as mesmas. O aluno receberá uma folha de rascunho, onde poderá escrever o seu texto. Entretanto, só terá valor aquilo que ele entregar na folha oficial de Redação. Um detalhe: a prova deverá ser escrita em caneta preta fabricada em material transparente, assim como nas demais respostas do gabarito oficial.





Lembre-se de alguns motivos que levam à nota zero na Redação:





fuga total ao tema;

não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo;

impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;

números ou sinais gráficos sem função clara;

parte desconectada do tema proposto;

assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do aluno;

texto predominantemente ou integralmente escrito em língua estrangeira;

folha em branco;

texto ilegível.





Para complementar, é bom lembrar que a nota zero na Redação impossibilita a candidatura do aluno a programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferece vagas em instituições de ensino superior públicas, e Prouni (Programa Universidade para Todos), que disponibiliza bolsas de estudo em instituições privadas.





Quais os possíveis temas para a Redação do Enem 2021?





Como sabemos, existem muitas suposições sobre os temas da Redação do Enem 2021. Mas é sempre importante ouvir especialistas no assunto. Por isso, conversamos com a professora de Redação do Chromos Colégio e pré, Janiny Fernanda Nominato Santos, que apontou alguns possíveis caminhos.





“O Enem vai se preocupar muito com temas do Brasil, como podemos perceber nas últimas declarações do Ministério da Educação”, afirma. Portanto, entre as prováveis pautas, segundo Janiny, estão:





Economia: a crise econômica pode ser apresentada sob algum viés na prova de Redação e, portanto, o candidato que dominar os conceitos econômicos poderá se dar bem;

Educação: recentemente, o Senado aprovou a ampliação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).





Conforme Janiny, essas são áreas prováveis, no entanto, ela faz algumas apostas conforme o contexto em que estamos vivendo, como:





Educação financeira: devido à aprovação dessa disciplina a partir do sexto ano do Ensino Fundamental, demonstrando assim a importância desse letramento financeiro pela nova geração;

Agricultura familiar: em razão dos programas federais de incentivo à agricultura familiar, que também está casado com o tema alimentação;

Ciência: abrangendo todo o contexto das descobertas científicas.





A professora do Chromos Colégio e pré cita que essas são possíveis pautas para a prova de Redação do Enem 2021, pois são temas que retratam situações do contexto brasileiro e que não geram polêmicas mais acaloradas.





O que caiu nos exames anteriores?





Confira os temas das redações dos últimos exames:





Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira;

Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil;

Enem 2017: Desafios para formação educacional de surdos no Brasil;

Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet;

Enem 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil;

Enem 2020: O Estigma Associado às Doenças Mentais na Sociedade Brasileira (Enem impresso); O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil (Enem digital); e A falta de empatia nas relações sociais no Brasil (Enem PPL e reaplicação).





Como se dar bem na prova de Redação?





A professora de Redação da Rede Chromos, Janiny Santos, orienta sobre como se concentrar e tirar uma boa nota na prova.





“É preciso planejar as ideias antes de fazer o rascunho, reunir todo o conjunto de informações, verificar a estratégia e lembrar da estrutura do texto. A prova exige um posicionamento explícito, em terceira pessoa, além da problematização da temática para sustentar o ponto de vista e sugerir uma melhoria social”, resume.









Parceria promove correção e divulgação de gabarito





A prova de Redação será aplicada no primeiro dia do Enem 2021, neste dia 21, para 300.868 inscritos apenas em Minas Gerais. Neste dia, os alunos também responderão às questões de Linguagens e Códigos e ainda Ciências Humanas.





