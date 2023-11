Preparação: saiba como enfrentar o estresse nos dias que antecedem o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, é um momento importante na vida de muitos estudantes brasileiros. A prova, que abrange diversas áreas do conhecimento, é fundamental para o acesso ao ensino superior e, consequentemente, para o futuro profissional dos candidatos.

Não é à toa que os dias que antecedem o maior exame do país são repletos de ansiedade e estresse para a maioria dos participantes. No entanto, é importante ressaltar que o estresse não pode ser o seu grande inimigo neste momento. Com as estratégias adequadas, é possível enfrentá-lo e até mesmo utilizá-lo a seu favor.