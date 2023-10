Salão do Estudante em BH: evento apresenta opções de ensino no exterior

462

O evento conta com opções de intercâmbio, cursos de aprendizado de idiomas e curso de graduação e pos-graduação (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Belo Horizonte vai receber o Salão do Estudante na próxima quinta-feira (12/10). O evento trará representantes de mais de 100 instituições de ensino de diferentes países. O objetivo é promover oportunidades para estudantes brasileiros que buscam por cursos de graduação e pós-graduação em instituições do exterior. Belo Horizonte vai receber o Salão do Estudante na próxima quinta-feira (12/10). O evento trará representantes de mais de 100 instituições de ensino de diferentes países. O objetivo é promover oportunidades para estudantes brasileiros que buscam por cursos de graduação e pós-graduação em instituições do exterior.





O Salão do Estudante conta ainda com opções de intercâmbio e de cursos de aprendizado de idiomas. O evento ainda será realizado em outras cinco capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Curitiba.









Leia também: Luísa Sonza, Capitu e a relação com a prova de literatura do ENEM 2023 No caso das instituições portuguesas, que possuem forte relação histórica e cultural com o Brasil, abrem novas oportunidades de intercâmbio e cooperação entre as faculdades e universidades dos dois países. É importante ressaltar que, desde 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aceito pelas universidades de Portugal como forma de ingresso.

Com a presença dos representantes das instituições no Salão do Estudante, os visitantes conhecerão de perto as diversas opções de cursos e programas oferecidos. E também poderão ter acesso a informações sobre bolsas de estudo, processos seletivos e outras oportunidades de intercâmbio.





Serviço





Belo Horizonte – 12/10

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 - Lourdes

Horário: 14h às 17h30