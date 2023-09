5 estratégias para dominar os exercícios de matemática do Enem

462

Matemática é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio (foto: Freepik)





A prova de Matemática e suas Tecnologias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é composta por 45 questões de múltipla escolha e aborda as diferentes aplicações da matemática. Apesar de ser uma matéria que os alunos aprendem desde novos, esta é a área do conhecimento que geralmente gera o rendimento mais baixo.





Então, é essencial conseguir uma boa pontuação , pois assim você pode garantir um lugar de destaque com sua nota. Para isso, você pode aderir a algumas estratégias que vão te ajudar a realizar a prova com mais facilidade e até mesmo ganhar mais tempo, ficando mais tranquilo.

Estratégias para ir bem na prova de matemática do Enem

Alunas na sala de estudos do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)





Separamos cinco dicas para você dominar os exercícios de matemática no Enem e ficar à frente de muitos candidatos, garantindo uma boa nota.

Pratique fazendo questões anteriores

A principal estratégia, e uma das mais eficazes, é praticar com questões de provas anteriores do Enem . Isso vai te ajudar a se familiarizar com o estilo das perguntas, a identificar padrões frequentes e a compreender quais tópicos têm maior probabilidade de aparecer na prova.

Saiba interpretar as questões

Muitas vezes, as questões são projetadas para, além de desenvolver a habilidade de resolução, observar a capacidade dos estudantes de interpretar informações fornecidas . Para isso, pratique a leitura cautelosa das perguntas e dos dados apresentados nos enunciados. Certifique-se de que entendeu exatamente o que está sendo solicitado antes de começar a resolver o problema.

Compreenda bem os fundamentos

No seu plano de estudos se atente para desenvolver uma base sólida.Antes de se aprofundar em tópicos complexos, é crucial construir uma excelente base de compreensão dos conceitos fundamentais. Isso inclui dominar aritmética básica, álgebra, geometria e proporções.





Assim, você vai conseguir resolver problemas mais avançados de maneira mais eficaz.

Crie um resumo de fórmulas e conceitos

Outra ótima estratégia é investir em um caderno dedicado a fórmulas, conceitos-chave e passo a passo de resolução. Manter um resumo organizado vai permitir que você revise rapidamente os principais tópicos antes da prova e reduzirá a ansiedade relacionada à possível falta de memória.

Identifique diferentes métodos de resolução

A matemática oferece várias maneiras de abordar um problema. Ao se deparar com um desafio, tente identificar diferentes métodos de resolução. Isso não apenas aumenta suas opções, mas também melhora sua compreensão dos conceitos por trás dos problemas.

Estude no Colégio e Pré-Vestibular Determinante e saia na frente com sua nota do Enem

Renato Ribeiro, economista e professor de matemática e física no Det e Atila Zanone, engenheiro pelo ITA e diretor do Fibonacci (foto: Divulgação)

Dominar a matemática no Enem requer uma combinação de compreensão dos fundamentos, prática consistente e estratégias específicas de preparação. Ao adotar abordagens direcionadas e trabalhar diligentemente, você pode transformar isso em uma oportunidade para pontuar bem e alcançar seus objetivos acadêmicos.





Para isso, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante oferece soluções educacionais direcionadas às necessidades de cada aluno, valorizando suas individualidades, que vão te ajudar a sobressair na prova.