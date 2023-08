Sesc Minas abre 400 vagas gratuitas para educação infantil e fundamental

462

As vagas oferecidas para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental serão preenchidas por análise documental e socioeconômica (foto: Divulgação/Sesc Minas) Os colégios do Sesc em Minas abrem inscrições para 400 vagas gratuitas nas redes de Educação Infantil e Ensino Fundamental para o ano letivo de 2024. São 168 vagas em Araxá, 69 em Contagem, 68 em Montes Claros e 128 em Governador Valadares.





Aqueles que forem selecionados ficarão isentos dos encargos referentes à matrícula, mensalidades e outras taxas, e receberão gratuitamente todo o material escolar básico, uniforme e lanches diários preparados com acompanhamento de nutricionista.





As vagas oferecidas para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental serão preenchidas por análise documental e socioeconômica.





No caso dos 2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, além da análise, os candidatos passarão por uma avaliação contendo atividades compatíveis com a faixa etária e o grau de escolaridade.





Todos os detalhes do processo seletivo podem ser conferidos no Edital, no site www.sescmg.com.br.





SERVIÇO

Inscrições Colégios Sesc em Minas – Ano Letivo 2024 (vagas gratuitas)

Data: até 1/9/2023

Horário: de acordo com a unidade

Locais e informações:

Formulário em www.sescmg.com.br