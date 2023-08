A importância de iniciar a preparação para o Enem no 1º ano do ensino médio

462

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os vestibulares são etapas marcantes e muito importantes na vida dos estudantes brasileiros que almejam ingressar no ensino superior. Diante da concorrência acirrada e da busca por vagas em instituições de qualidade, é fundamental começar a preparação desde cedo.





Nesse sentido, o primeiro ano do ensino médio se torna uma etapa-chave para a formação de uma base sólida de conhecimentos e habilidades que irão permitir que os jovens enfrentem os desafios dessa fase com mais confiança, além de dar a possibilidade de ficar a frente de outros candidatos.





Ao encerrar o ensino fundamental e iniciar o ensino médio, os alunos têm o primeiro contato com matérias aprofundadas e conceitos mais específicos, que são essenciais para construir uma base sólida para os estudos que virão ao longo dos outros dois anos e que, ao final do terceiro ano, fará com que ele entre na faculdade.





Assim, ao se dedicar à preparação para o Enem e para os vestibulares desde o início do ensino médio, os estudantes desenvolvem a oportunidade de assimilar melhor os conteúdos e desenvolver uma capacidade de aprendizagem contínua, que é tão importante para os exames e para a vida acadêmica como um todo.





Além disso, começar a preparação no primeiro ano do ensino médio permite que os alunos tenham mais tempo para conectar os conhecimentos das diferentes disciplinas, desenvolvendo, assim, uma visão mais abrangente e crítica sobre os temas propostos.

Vantagens de iniciar os estudos para os vestibulares no primeiro ano do ensino médio

Durante a preparação para as provas de ingresso para a faculdade, é preciso dar atenção às habilidades específicas exigidas, como interpretação de texto, resolução de problemas e capacidade de argumentação. Com isso, ao iniciar a preparação desde o princípio, o adolescente consegue aprimorar essas habilidades ao longo do tempo, tornando o processo mais natural e menos estressante.

A preparação desde o primeiro ano do ensino médio permite que os estudantes se organizem melhor e criem um plano de estudos eficiente e equilibrado. Ao distribuir o conteúdo ao longo de três anos, há uma redução na sobrecarga de estudos próximo aos exames, evitando o esgotamento mental e aumentando o desempenho durante a prova.





Além disso, ao iniciar a preparação cedo, os alunos têm a oportunidade de identificar suas dificuldades e buscar ajuda de professores especializados e preparados para essa fase. Essa abordagem proativa favorece o desenvolvimento e a superação dos obstáculos, permitindo que os estudantes estejam mais confiantes e preparados no momento dos exames.





Por fim, uma grande vantagem de iniciar os estudos no início do ensino médio é a de conhecer o formato e a estrutura das provas do Enem e dos vestibulares. Os estudantes, que optam por focar desde o início, têm a chance de familiarizar-se com as características específicas de cada exame.

Outro aspecto muito importante de optar por um bom ensino médio desde o início é que, ao chegar na reta final, no terceiro ano, o aluno estará à frente dos outros candidatos e terá uma oportunidade maior de garantir a vaga no ensino superior.





Para isso, deve-se optar por um colégio que ofereça um currículo robusto e diversificado, com corpo docente capacitado e atualizado, além de um material completo e atualizado, que ofereça diferentes formas de ensino. Também é necessário escolher por uma instituição que prioriza a educação humanizada e próxima com o aluno, entendendo e respeitando as singularidades de cada um.





“Uma escola preparada faz com que o aluno, ao iniciar o ensino médio, desenvolva raciocínio, metodologia de aprendizado e facilidade em entender o conteúdo cobrado, de maneira individual e próxima, fazendo com que ele fique à frente de outros candidatos na hora do vestibular. Com isso, este aluno consegue encerrar o ensino médio e entrar direto na faculdade que ele quiser.” Explica Renato Ribeiro, professor e co-fundador do Colégio e Pré Vestibular Determinante.

Colégio Determinante é uma instituição de ensino que conquistou renome em Minas Gerais ao longo de mais de uma década de existência. Iniciando sua trajetória como um pré-vestibular, a escola evoluiu e expandiu seus horizontes, se tornando também um referencial no ensino médio.





Um dos pilares que impulsionam o sucesso do Colégio Determinante é sua abordagem centrada na educação humanizada. A escola promove o crescimento e desenvolvimento individual, enquanto auxilia na identificação de pontos fortes e fracos. Essa atenção individualizada permite que os estudantes sejam melhor orientados, preparados e motivados a conquistar seus objetivos, como ingressar diretamente na faculdade dos seus sonhos.





Camila Ferreira, professora e sócia do Determinante, destaca o foco da instituição: "Nós concentramos nossos esforços desde o primeiro ano do ensino médio para que o aluno termine o terceiro ano com sua vaga na universidade garantida. Além disso, preparamos nossos alunos para os vestibulares seriados, que se tornaram tendência nos últimos anos."

Para alcançar a excelência educacional, o Colégio Determinante conta com uma equipe altamente qualificada de professores renomados e preparados. Mas não é só isso, a escola também investe no melhor material didático do país.





O material Fibonacci é direcionado para os três anos do ensino médio, oferecendo uma educação de alto desempenho que reforça a expectativa de êxito nos vestibulares e no Enem. Com essa abordagem abrangente ao longo dos três anos no colégio, os alunos são capacitados a competir por vagas universitárias sem necessidade de frequentar um cursinho preparatório adicional.





Átila Zanone, fundador do material Fibonacci, ressalta os diferenciais da ferramenta: "O material didático Fibonacci é o mais completo e tecnológico do país. Abrange todos os conhecimentos do ensino médio e estabelece um norte para que o aluno finalize o terceiro ano com todo o conhecimento necessário absorvido."

