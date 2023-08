Veja como conseguir voltar a rotina de estudos após as férias de julho

Após as férias alguns alunos necessitam de uma ajudar para se readaptar na rotina de estudos

Após um período de descanso e lazer durante as férias, é comum sentir certa dificuldade para voltar à rotina de estudos, principalmente quando se trata de preparação para o Enem . A retomada pode ser desafiadora, mas com algumas estratégias e motivação adequada, é possível recuperar o ritmo e se preparar adequadamente para o exame.

Nesta reta final de estudos é essencial manter o foco e não perder o ritmo dos estudos, afinal, a maior prova do país já está chegando e é a chance de muitos candidatos conseguirem uma vaga no ensino superior.

Pensando nisso o Colégio e Pré Vestibular Determinante separou algumas dicas que vão te ajudar a voltar com tudo para a rotina, mantendo o foco nos seus objetivos e estabelecendo um planejamento realista.

A seguir veja oito dicas essenciais que vão contribuir para sua disciplina após as férias.

Estabelecer um bom planejamento é essencial para organizar suas atividades de estudo e otimizar o tempo disponível. Comece definindo algumas metas realistas e estabeleça um cronograma incluindo revisões, resolução de exercícios e simulados.

Não se sinta pressionado a estudar por horas na sua retomada. Comece com sessões de estudo mais curtas e vá aumentando gradualmente. Nas primeiras semanas, divida o conteúdo e concentre-se em uma disciplina por vez, assim você vai conseguir manter o foco e evitará a sensação de sobrecarga.

É normal levar um tempo para retomar o ritmo e a concentração, então seja gentil consigo mesmo nessa fase inicial.

Antes de prosseguir com novos assuntos, faça uma revisão dos conteúdos estudados antes das férias. Isso vai te ajudar a refrescar a memória e fortalecer a base de conhecimentos para o aprendizado de novos conceitos. Além disso, a revisão é fundamental para identificar quais tópicos precisam de uma atenção especial nesta reta final de estudos.

É importante criar um ambiente de estudo livre de distrações, como celulares, redes sociais e televisão. Identifique os elementos que costumam desviar sua atenção e procure eliminá-los durante as sessões de estudo. Isso vai auxiliar a manter o foco e aumentar a produtividade.

Tente manter uma rotina regular de estudos, escolhendo horários fixos para se dedicar ao aprendizado. Estabelecer uma programação consistente vai colaborar para que você consiga criar um hábito. Respeite os horários estabelecidos e evite procrastinar, lembrando sempre dos objetivos que deseja alcançar.

Lembre-se de que cuidar do bem-estar físico e emocional é essencial para um bom desempenho nos estudos. Descanse o suficiente, tenha uma alimentação balanceada e pratique atividades físicas regularmente. O equilíbrio entre o estudo e o autocuidado é fundamental para evitar o esgotamento e a falta de motivação.

Retomar a rotina de estudos para o Enem pode parecer desafiador, mas com dedicação, organização e motivação, é possível superar essa fase de transição. Lembre-se de que o esforço e a persistência são fundamentais para alcançar o sucesso e garantir uma vaga na tão sonhada faculdade.

Camila Ferreira e Renato Ribeiro, diretores do Colégio e Pré-vestibular Determinante ao lado de alunos aprovados em Medicina

