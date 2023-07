Saiba como usar a nota do Enem 2023 para entrar em faculdades no exterior

462

Desde 1998, ano em que foi criado, até aqui, o Enem ganhou força e se tornou a forma mais viável, segura e prática de entrar em uma faculdade através da nota da prova. Com a criação de políticas públicas, ele alcançou ainda mais pessoas e gerou ainda mais matrículas em instituições de ensino.

Com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), três programas do governos, muitos estudantes conseguem a oportunidade de fazer o curso dos sonhos em diferentes faculdades do país, sendo públicas ou privadas.

Mas é possível utilizar a nota do Enem para conquistar o sonho de fazer uma faculdade no exterior? É isso que vamos te explicar neste conteúdo!

A nota do Enem pode te ajudar a ingressar em uma faculdade do exterior

Primeiro é preciso entender que, muitos países já têm seu processo seletivo próprio, no estilo do Enem. Por isso, há muitas instituições de ensino superior pelo mundo que não aceitam o Enem como forma de ingresso. A Espanha é um exemplo claro disso, lá eles utilizam uma prova chamada Abitur, então os estudantes brasileiros que têm interesse em estudar por lá precisam fazer o exame nacional do país.

Em contrapartida, em Portugal mais de 50 universidades, institutos politécnicos e escolas superiores possuem acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), permitindo o ingresso de alunos brasileiros através da nota do exame nacional.

Apesar das diferenças e singularidades de cada país, muitos aceitam o Enem como um critério de admissão. Mas é preciso também ter um certificado de proficiência em inglês, além de outros documentos obrigatórios no processo seletivo da instituição.

Países que aceitam a nota do Enem

Veja abaixo uma lista com algumas faculdades do exterior que levam em consideração a nota do Enem:

Portugal

Universidade de Coimbra (UC)

Universidade do Algarve (UAlg)

Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

Universidade de Aveiro (UA)

Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

Universidade de Lisboa (ULisboa)

Universidade do Porto (U.Porto)

Universidade da Madeira (UMa)

Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

Universidade dos Açores (UAc)

Universidade da Beira Interior (UBI)

Universidade do Minho

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

Universidade Lusófona do Porto (ULP)

Universidade Portucalense (UPT)

Instituto Universitário da Maia (Ismai)

Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

Universidade Católica Portuguesa (UCP)

Universidade Fernando Pessoa (UFP)

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa)

Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

Universidade Lusíada - Norte

Universidade Lusíada

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

Escola Superior Artística do Porto (Esap)

Universidade Europeia

Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL)

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP)

Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

Instituto Superior de Gestão (ISG)

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém)

Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia)

Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto

Universidade Nova de Lisboa

Estado Unidos

New York University

Drexel University

Northeastern University

Temple University

Canadá

Universidade de Toronto

Humber College

Universidade Trent

Irlanda

University College Dublin

University College Cork

National College of Ireland

Reino Unido

Universidade de Glasgow

Birkbeck

