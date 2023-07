Saiba se é possível usar a nota do Enem para concluir o ensino médio

462

É possível que você já tenha ouvido de alguém que existe a possibilidade de conseguir a certificação do ensino médio com a nota do Enem. Porém as regras mudaram e o Ministério da Educação decretou que desde 2017 não é mais possível concluir o ensino médio apenas com a nota da maior prova do Brasil.

Desde a sua criação em 1998, o objetivo do exame era avaliar o nível de aprendizado dos alunos do ensino médio e, eventualmente, auxiliar na pontuação do vestibular. Ele era utilizado para identificar as competências e habilidades dos estudantes e, a partir dessas informações, propor novas políticas educacionais.

Com o passar dos anos, o propósito do Enem foi mudando. Atualmente, o exame é a maneira mais conveniente para estudantes conquistarem a entrada para o ensino superior. Com diversas políticas públicas diferentes, o Enem possibilita que jovens e adultos ingressem em faculdades do Brasil inteiro, sejam públicas ou privadas.

A partir dessa finalidade, o Ministério da Educação decidiu que, para ter acesso ao ensino superior, é preciso que os candidatos já tenham o certificado de conclusão do ensino médio. Portanto, hoje a nota da prova do Enem serve para que você consiga uma vaga em uma instituição de ensino superior e aqueles que ainda não tem a certificação do ensino médio devem fazer outro tipo de prova, que é específica para essa finalidade.

Enem é a maior porta de entrada para o ensino superior no país

Em 2017, o MEC decidiu, com a reforma do ensino médio, que o Enem deixaria de ser um exame para acompanhar os estudantes na reta final do ensino básico e se tornaria a maior porta de entrada para universidades do país.

Assim, a prova muda de propósito e o governo passa a criar mais políticas públicas para que as pessoas consigam fazer um curso superior com a nota. Hoje temos o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Financiamento Estudantil (Fies), que utilizam a nota do Enem para oferecer aos estudantes a oportunidade de entrar em uma faculdade.

Como é possível conseguir a certificação do ensino médio?

Como foi dito anteriormente, hoje existe uma prova própria para conseguir a certificação do ensino médio. O Encceja é o exame que substituiu o Enem na obtenção do diploma. Essa avaliação é de custo zero e ocorre anualmente, fornecendo certificados para o ensino fundamental e médio. Para isso, são aplicadas avaliações distintas, com conteúdos específicos para cada etapa.

Apesar disso, a estrutura da prova é bem parecida com o Enem. São 4 avaliações, que acontecem num só dia, durante a manhã e à tarde. Cada uma tem 30 questões, totalizando 120, mais uma redação. Para receber o diploma, é preciso tirar, no mínimo, 100 pontos nas médias e 5 pontos na redação.

