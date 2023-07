O Enem vai mudar? Saiba quais são as mudanças na prova deste ano

462

Atenção aos detalhes: saber o conteúdo é importante, mas cuidado para não esquecer as regras do Enem (foto: Freepik)

O Exame Nacional do Ensino Médio 2023 está chegando e é essencial que os candidatos fiquem atentos às mudanças e atualizações para se preparem bem para o exame. Muito se fala sobre o Novo Ensino Médio e a dúvida que fica é “O Enem 2023 vai mudar?”. Veja nesse conteúdo tudo o que você precisa saber sobre a prova mais importante do país e quais são as suas atualizações que entram em vigor neste ano.

Nos dias 5 e 12 de novembro acontece o Enem 2023, que atualmente é a principal porta de entrada para universidades públicas e particulares ao redor de todo o Brasil. Continue lendo e saiba o que vai mudar na prova deste ano.

O que vai mudar no Enem 2023?

Com a implementação do Novo Ensino Médio, muitos candidatos do exame ficaram com dúvidas se este ano a prova sofreria alterações. Porém, o Enem 2023 ainda vai manter o mesmo formato, com 180 questões de múltipla escolha e uma redação.

Alunas estudam e trocam informações sobre o que pode e o que não pode no Enem (foto: Agência Nicácio)

As áreas que serão abordadas continuam as mesmas, sendo elas:

linguagens, códigos e suas tecnologias;

ciências da natureza e suas tecnologias;

matemática e suas tecnologias;

ciências humanas e suas tecnologias.

Assim, de acordo com o diretor de políticas e diretrizes da educação integral básica do Ministério da Educação (MEC), Alexsandro Santos, o Enem 2023 vai avaliar a formação básica geral dos participantes, com disciplinas tradicionais, como português, matemática, geografia, história, biologia, química, física, filosofia e sociologia. Além da redação dissertativa argumentativa e questões de língua estrangeira.

Com isso, as discussões sobre a mudança do Enem ficam para 2024, enquanto o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) avalia as possibilidades para realizar melhor essa modificação. Também é possível que o Ministério da Educação (MEC) opte por fazer um Enem de transição, em que a prova irá mudando aos poucos, até se adaptar ao novo modelo.

Documentos digitais

Uma das mudanças que vai acontecer este ano é a aceitação de documentos digitais para apresentação no local da prova. O Inep incluiu os documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como documentos válidos para identificação do participante, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.