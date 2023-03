Sisu 2023: aprovados na UFMG devem se registrar até próxima quarta-feira

Calouros aprovados no Sisu 2023 devem fazer o registro na UFMG até próxima semana (foto: Lucas Braga/UFMG/Divulgação)

A lista de aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 para a Universidade Federal de Minas Gerais foi divulgada na manhã desta sexta-feira (3/3). Os futuros alunos podem fazer seu registro acadêmico até a próxima quarta-feira (8/3).



As inscrições serão feitas pela internet. Para acessar o sistema, será necessário informar a data de nascimento do candidato e o número de CPF. Ao entrar no sistema, os aprovados deverão apresentar os documentos obrigatórios, de acordo com a sua modalidade de vaga.

Aqueles que não foram convocados para a chamada regular em nenhum dos dois cursos escolhidos ainda podem manifestar interesse ao se inscrever na lista de espera — que pode ser encontrada no site Sisu MEC — também até 8 de março.

É recomendado que os aprovados providenciem todos os documentos necessários com antecedência. Para mais informações, acesse o site da UFMG.

*Estagiária sob supervisão