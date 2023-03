Aos 14 anos, mais jovem aprovado no ITA decide cursar direito na UFJF

Aluno de 14 anos aprovado no ITA preferiu fazer Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). (foto: Arquivo pessoal)

Depois de dezenas de aprovações em inúmeros vestibulares e concursos, o jovem Caio Temponi, 14 anos, vai dar início à trajetória acadêmica. Nesta terça-feira (28), o adolescente foi aprovado em 3º lugar no curso de direito para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), de 12 vagas disponíveis, e decidiu seguir no curso.

Na época em que havia sido aprovado para o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), considerado o vestibular mais difícil do país, Caio já estava em dúvida entre os dois cursos. "Gosto de desafios, e fazer a prova do ITA foi mais um deles. Mas também sempre quis estudar direito desde pequeno", pondera Caio.

O jovem estudante tem o sonho de se formar em direito e contribuir para a justiça brasileira. “Esse é o meu sonho. Quero poder fazer mais pelo meu país, ajudar a justiça brasileira. Estou muito feliz e grato”, afirma. Depois de formado, Caio se vê futuramente como juiz. "Pretendo fazer a prova e seguir como juiz", diz.

Recentemente, inclusive, o jovem passou na prova considerada a mais difícil do Brasil, o concurso da Academia das Forças Aéreas (AFA) e em medicina pela quarta vez. Caio também já foi aprovado na última edição do vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), de medicina, mas não parou por aí. A aprovação mais recente foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Além disso, o jovem passou em primeiro lugar para o curso de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O adolescente também já foi classificado em primeiro lugar no vestibular para administração na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e, em 2021, também ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões.