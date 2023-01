Vestibular UEMG 2023: 32 mil pessoas farão a prova neste domingo (29/1)

Belo Horizonte é a cidade mais procurada pelos candidatos para realização da prova (foto: UEMG/Divulgação)

A prova de conhecimentos gerais do concurso vestibular para a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) será aplicada neste domingo (29/01), e são esperados 32.473 candidatos em 16 municípios mineiros. Eles vão concorrer a 4.607 vagas.

Belo Horizonte é a cidade mais procurada para realização da prova. Mais de 6 mil candidatos optaram por realizá-la na capital. O local será informado no cartão de confirmação dos candidatos, a partir desta terça-feira (24/01).

"Esse recorde de inscrições para o vestibular é um indicativo de que o ensino público oferecido pela Uemg tem ganhado cada vez mais relevância e fortalecido não somente a universidade, mas também as regiões nas quais ela se insere. É uma prova de que estamos no caminho certo, no sentido de oferecer cada vez mais oportunidades de formação e educação referenciada para nossa comunidade”, afirma a pró-reitora de Graduação, professora Michelle Gonçalves Rodrigues.

O resultado preliminar da prova está previsto para 13 de fevereiro. A matrícula será entre 14 e 20 de fevereiro, e as aulas começam em 21 de março.