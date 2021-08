UEMG pesquisa efeitos da COVID-19 nos idosos acima de 60 anos

Recentemente o Grupo da UEMG disponibilizou nas redes uma pesquisa em busca de coleta de dados sobre a influência do distanciamento social no período de pandemia (foto: Acervo/Asscom/UEMG) UEMG (Universidade Estadual de Minas Gerais) que saber qual o impacto da pandemia do novo coronavírus nos idosos acima de 60 anos de Passos, no Sul de Minas. O Grupo de Pesquisa em Atividade Física Saúde e Envelhecimento (GPASE), da universidade, acompanha o público e pretende finalizar o levantamento em dezembro. (Universidade Estadual de Minas Gerais) que saber qual o impacto dado novo coronavírus nosacima de 60 anos de Passos, no Sul de Minas. O Grupo de Pesquisa em Atividade Física Saúde e Envelhecimento (GPASE), da universidade, acompanha o público e pretende finalizar o levantamento em dezembro.

“Trata-se de parte de uma pesquisa maior, que já vem sendo desenvolvida por nós há um ano na UEMG, em parceria com as professoras Gabriela Baranowski e Gislaine de Souza, também docentes dos cursos de Educação Física. Agora estamos com foco nos idosos, para entender como a pandemia está afetando as vidas deles, algo importante para planejamentos futuros de atendimento em saúde e promoção de políticas públicas”, explica o professor Brandel Filho.

Fundado em abril de 2021, o GPASE busca estimular a participação de estudantes pesquisadores a partir de uma estrutura interdisciplinar. Os líderes do grupo são os professores dos cursos de Educação Física da Unidade Passos, Brandel Filho e Bruno Camilo.

“A área do envelhecimento, em especial, necessita de maior fomento e pesquisas constantes, e foi uma oportunidade de unir professores e alunos com diferentes saberes e interesses, para o fortalecimento desta temática na Unidade”, comenta o professor Brandel.

Os líderes do grupo realizaram o registro junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) um ano após o início das atividades.

A equipe de membros pesquisadores é composta por Camila Oliveira, coordenadora do PPG em Psicologia da Faculdade IMED/RS, e Paulo Ricardo Nunes, docente nos cursos de Educação Física UEMG/Passos. No período de pandemia todos os encontros do grupo estão acontecendo de forma virtual e ocorrem a cada quinze dias, de acordo com o calendário já definido pelo grupo.





“Esta pesquisa já permitiu o desenvolvimento de dois Trabalhos de Conclusão de Curso, agora sendo adaptados pra publicação em periódicos e futuro acesso pela população”, complementa o professor Bruno, que também é o atual coordenador do curso de Educação Física Bacharelado.

Mais projetos

Recentemente, o professor Brandel Filho se tornou membro do Conselho Municipal de Saúde de Passos-MG, representando a UEMG. “Já existem algumas ações e projetos em andamento, neste sentido, que serão divulgados em breve, e esperamos que mais projetos sejam desenvolvidos. Nossa preocupação principal é que as pesquisas e ações do grupo tenham alguma relevância junto à realidade em saúde de Minas Gerais e do Brasil”, destaca.

Outra atividade realizada pelo Grupo acontece em parceria com a professora Camila Oliveira, da IMED/RS. Trata-se de uma pesquisa de mestrado que aborda a adaptação de uma escala de estima corporal, a ênfase do trabalho é voltada para a investigação de aspectos de saúde emocional.

A equipe de estudantes do GPASE é formada pelos discentes Almir Leme, Ana Cláudia Vasconcelos, Ana Júlia Figueiredo, Anne Lima, Bruno Henrique Amaro, Juliano Frazão, Patrick de Oliveira, Rafael Hostalácio e Tayron José. Outros discentes já estão em contato com o Grupo em busca de serem incorporados como novos membros.