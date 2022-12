UEMG abre inscrições para o vestibular 2023 com 4.607 vagas

A inscrição pode ser realizada no site da instituição. É necessário pagar uma taxa de R$ 5 (foto: UEMG/Divulgação) A Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) abriu as inscrições para o vestibular 2023 nesta quarta-feira (7/12). São oferecidas 4.607 vagas, em 128 cursos presenciais, distribuídos por 18 municípios do estado.









Os outros 25% de vagas serão destinados ao Sisu, para estudantes que desejam usar sua nota do Enem.





O processo seletivo próprio da UEMG é composto por uma prova de conhecimentos gerais com 48 questões, que será aplicada no dia 29 de janeiro. Para os cursos de música, há também uma prova de habilidades específicas. As provas serão aplicadas nas cidades onde há unidade da instituição.





“Meu conselho é que as pessoas busquem conhecer a UEMG. Além das políticas de acesso, nós temos várias políticas de permanência para os estudantes, para que eles possam se manter na universidade. A gente está espalhado pelo estado e buscamos desenvolver a potencialidade de cada região”, afirmou Mariana Marcatto, da Pró-Reitoria de Graduação. Outra dica aos interessados é ler com atenção o edital do vestibular e ficar atento ao site oficial para atualizações, concluiu Mariana.





Ao todo, são 20 unidades nas cidades de Belo Horizonte, Ibirité, João Monlevade, Diamantina, Guanhães, Carangola, Ubá, Cataguases, Leopoldina, Abaeté, Divinópolis, Cláudio, Barbacena, Ituiutaba, Frutal, Passos, Poços de Caldas e Campanha.





Reserva de vagas

A universidade possui um Programa de Seleção Socioeconômica, o Procan, que reserva 50% das vagas para candidatos enquadrados nas seguintes categorias:





I) Negros, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

II) Quilombolas, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

III) Indígenas, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

IV) Ciganos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

V) Egressos de escola pública, com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo;

VI) Pessoas com deficiência.





Inclusão regional

Além das cotas, há um programa de beneficia candidatos que estudaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas (municipais, estaduais ou federais) sediadas em Minas Gerais, e que ainda moram no estado. É possível optar por essa categoria no ato de inscrição.





Vestibular próprio

A UEMG voltou a realizar uma prova de vestibular própria em 2021, após dois anos usando apenas o Enem . Segundo Mariana Marcatto, o principal motivo foi a queda no número de inscrições do Enem nos últimos anos, em razão da pandemia.