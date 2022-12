Diante do bloqueio de verbas, UFMG oferece refeições gratuitas a bolsistas

BE

Bloqueio de verbas afeta cerca de 2,3 mil bolsistas da UFMG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) anunciou que subsidiará, a partir desta segunda-feira (12/12), as refeições nos Restaurantes Universitários para os bolsistas de pós-graduação atingidos pelo bloqueio de verbas do Ministério da Educação (MEC) para o Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).













O bloqueio dos repasses às instituições federais afetam não apenas os bolsistas, mas toda a administração dos centros de ensino. A UFMG, por exemplo, chegou a informar que, diante da falta de pagamentos, contas de água, luz, telefonia e serviços terceirizados também estão sob risco





Na última sexta-feira (9/12), a Capes liberou o pagamento de bolsas do ensino básico, que na UFMG atendem cerca de 400 estudantes. As bolsas de mestrado e doutorado deverão ser quitadas até a terça-feira (13/12), de acordo com o órgão. Na principal universidade federal de Minas, são aproximadamente 2,3 mil bolsistas de pós-graduação.





Os beneficiários da Capes devem dedicação exclusiva às pesquisas de pós-graduação, portanto, não podem ter outras funções remuneradas concomitantes. O cenário de incerteza foi motivo de protesto dos estudantes na última semana