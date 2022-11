Colégio Magnum Buritis passa a se chamar Colégio Buritis Agostiniano

Projeto da entrada do Colégio Buritis Agostiniano, antigo Magnum Buritis (foto: Jairo Delano)

O colégio Magnum Buritis passou a se chamar Colégio Buritis Agostiniano em outubro deste ano. A mudança se deu em razão da venda da marca de origem para a Inspira Rede de Educadores, em abril de 2021. A companhia conta com dezenas de instituições em seu quadro, como a Escola Santo Tomás de Aquino e o Colégio São Paulo, ambos em Belo Horizonte.





Além do direito de uso da marca Magnum, a Inspira comprou toda a estrutura da unidade do bairro Cidade Nova. Por outro lado, o empreendimento no Buritis, na Região Oeste de BH, continua em propriedade da fundadora, Marly Palhares Alonso, e agora leva o nome ligado a Santo Agostinho.









“Por meio da Linha Filosófica Agostiniana, seguiremos atuando sempre em prol de um processo de educação verdadeiramente efetivo que, associado à formação possibilita aos estudantes desenvolverem o raciocínio, o senso crítico e a autonomia , preparando para enfrentar os desafios da vida com resiliência, criatividade, coragem e otimismo e, sobretudo, comprometidos consigo, com o próximo e com a sociedade, fazendo a diferença no meio em que atuam”.





Segundo a assessoria, o Colégio Buritis Agostiniano não sofreu impactos estruturais com a mudança. O grupo reafirma a permanência dos valores de Marly Palhares e explica que a proximidade de casa é também um fator determinante para que os pais mantenham seus filhos nas instituições.



