Minas: Educação publica lista de movimentação de professores

A Secretária de Estado de Educação (SEE-MG) publicou nesta quarta-feira (5/10) a lista com os nomes de 611 professores, servidores efetivos de carreira, contemplados com o pedido de movimentação no processo de remoção regional para mudança do local de trabalho. Estes servidores devem comparecer às unidades escolares até 17 de outubro para entrarem em exercício.Esse processo de movimentação acontece duas vezes ao ano, e a secretária explica que o objetivo é manter e preservar os direitos dos profissionais da educação. A lista foi publicada no diário oficial do estado.