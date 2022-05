Aluna mineira é homenageada em NY por reduzir evasão escolar na pandemia

Rosto de Priscila Brito, de 17 anos, foi exibido em um telão na 5ª Avenida, em Nova York, no fim de abril deste ano, após desenvolver projeto que contribuiu para a redução da evasão escolar (foto: Arquivo pessoal/Governo de Minas)

De Miraí, na Zona da Mata mineira, para uma das avenidas mais importantes de Nova York, nos Estados Unidos. O rosto de Priscila Brito, de 17 anos, foi estampado em um telão na 5ª Avenida após a estudante da Escola Estadual Santo Antônio, no município, desenvolver um projeto que contribuiu para a redução da evasão escolar durante a pandemia de COVID-19.

Cursando o 3º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), Priscila conversou com o Estado de Minas nesta segunda-feira (16/5) e contou que o objetivo do projeto intitulado “Unidos Educação Miraí” foi auxiliar os colegas que tinham dificuldades durante o processo de aprendizado de forma remota. Nesse sentido, nos encontros online, as amigas se revezavam para dar suporte aos demais estudantes.

“Em julho de 2020, nós participamos de um evento online chamado ‘Crie o Impossível’, que foi desenvolvido pela ONG Embaixadores da Educação, de Belo Horizonte. Tivemos acesso a muitas histórias de pessoas que, com poucos recursos, conseguiram provocar alguma transformação social. Nós já tínhamos esse senso de solidariedade e, depois de participar evento, nos sentimos motivadas a ajudar o próximo”, inicia.

Com o auxílio das estudantes Istéfane Mendes, de 17 e Gabriele Medeiros, de 14, o trio de amigas impactou cerca de duas mil pessoas, entre jovens e adultos (foto: Governo de Minas)

Inicialmente, as alunas conversaram com a direção da escola para entender os prejuízos que a pandemia havia provocado na região. Fora do colégio, o projeto idealizado por Priscila e as colegas auxiliou no processo de letramento e alfabetização de jovens e adultos. “Entramos em contato com a gestão municipal e com a igreja da cidade. Nós treinamos a leitura com eles e auxiliamos nas atividades que a professora passava”, acrescenta.

A partir daí, o projeto – coordenado pela diretoria da escola dentro das ações de iniciação científica – começou a ganhar força e ser um agente de transformação na comunidade. “Conseguimos parcerias com os comércios e alguns empresários da cidade para a realização de premiações para todos os alunos. Com isso, demos canecas, bombons e livros para incentivar os alunos, mostrando que eles estavam no caminho certo e que não deveriam desistir diante das dificuldades”, conta orgulhosa.

“Até conseguimos fazer um passeio de avião com os alunos que se destacaram no ano de 2020. Infelizmente, nem todos tinham acesso facilitado à internet. Então, não conseguimos alcançar todos os estudantes da nossa escola, mas demos o nosso máximo”, explica a estudante, acrescentando que o projeto de monitoria teve início em agosto de 2020 e foi até novembro do ano seguinte.

Por fim, Priscila inscreveu o projeto no Prêmio Prudential Espírito Comunitário – um programa de reconhecimento e incentivo ao voluntariado jovem que está presente em mais de quatro países. No Brasil, ele acontece desde 2015.

Logo, na última edição, a equipe “Unidos Educação Miraí” foi contemplada com o segundo lugar após concorrer com cerca de dois mil projetos inscritos em várias partes do país.

Como resultado, a estudante foi selecionada para representar o país na versão internacional da premiação – a "Prudential Emerging Visionaries", que busca destacar líderes de iniciativas comunitárias em diversos países.

Além de ter sua imagem exposta em Nova York, no fim de abril, como forma de homenagem durante o evento Emerging Visionaries, a equipe ganhou R$ 10 mil. Logo, as alunas escolheram a ONG Embaixadores da Educação para repassar o valor recebido, cumprindo, deste modo, um dos requisitos da premiação: a doação do valor do prêmio, já que o objetivo é estimular o senso de troca.