Computadores convertidos de aparelhos de TV pirata são entregues a escolas

Um projeto da Receita Federal em parceria com universidades estaduais e federais vai distribuir 400 minicomputadores para quatro prefeituras do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e que deverão ser usados em atividades de educação. Os equipamentos eram originalmente aparelhos de TV não homologados pela Anatel, utilizados para acesso a diferentes canais de televisão de forma pirata e que foram apreendidos.

A ação é da Receita Federal em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG – campus Frutal), a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Universidade Federal de Viçosa (UFV – campus Rio Paranaíba), a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM). As prefeituras de Patos de Minas, Rio Paranaíba, Frutal e Uberaba receberão os aparelhos de TV já convertidos em computadores pelas instituições de ensino parceiras.