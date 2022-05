Conferência de Igualdade Racial de Uberaba mira combater racismo na escola

Tambor de Crioula realizou apresentação cultural no palco do anfiteatro da Prefeitura de Uberaba durante a abertura do evento (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A 5ª Conferência de Igualdade Racial de Uberaba, realizada essa semana no município por meio de quatro grupos de trabalho, destacou o enfrentamento do racismo nas escolas e a implementação da Lei 10.639, que determina a obrigatoriedade da presença da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Africana" no currículo oficial da rede de ensino.

Segundo a Prefeitura de Uberaba, os eixos de trabalho decididos na conferência, foram: enfrentamento do racismo e de outras formas correlatas de discriminação étnico-racial e étnico-cultural; enfrentamento de todo tipo de violência praticada por meio das invasões de território; enfrentamento da intolerância religiosa e desenvolvimento da igualdade étnico-racial e étnico-cultural pela promoção da igualdade de oportunidades.

“Nós tiramos excelentes propostas de combate ao racismo, combate à intolerância religiosa, na saúde da população negra, na integração do negro nos mecanismos de poder, no enfrentamento do racismo na escola, na implementação da Lei 10.639, entre outras áreas”, contou a advogada Ivanda Nivaldete, que participou da Conferência, no primeiro eixo de trabalho.



O evento foi promovido pela Fundação Cultural de Uberaba, por meio da Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial e o Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial (Compir).



As palestras

No primeiro dia da 5ª Conferência de Igualdade Racial de Uberaba (10/11), a palestra da Profa. Dra. Maria Cristina de Souza, do Programa de Extensão de Temas Raciais, falou sobre os desafios e perspectivas do movimento negro em Uberaba.



Já no segundo dia (11/5) foi a vez de palestra sobre racismo estrutural no ambiente escolar, ministrada pela Dra. Ms. Rosa Margarida Rocha, e uma palestra sobre os dilemas e perspectivas das questões raciais, com o professor Dr. Aílton de Souza Aragão.



Sobre a palestra contra o racismo estrutural no ambiente escolar, a professora Mirelly Viana, da Escola Estadual Frei Leopoldo, considerou o tema muito importante. “Fala sobre equidade racial no chão da escola, uma coisa que a gente vem trabalhando bastante na escola. Também exercitamos a educação por meio das vivências. Se eu falo desse tema com meus alunos, vai ter um significado, mas nada se compara sair daquele ambiente e levar a escola para ocupar lugares públicos”.