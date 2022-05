Universidades estrangeiras aceitam notas do Enem; confira quais

Universidades estrangeiras aceitam estudantes com base nas notas do Enem (foto: Keira Burton/Pexels) A nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode ser usada para ingressar em universidades fora do Brasil. Muitos sabem que várias instituições de Portugal aceitam o exame, mas outras instituições na Europa, Estados Unidos e Canadá também são uma opção.









Ele explica também que cada país e universidade aplica o processo seletivo com uma frequência. As principais universidades têm aplicações uma vez por ano. Já outras universidades, como a maioria de Portugal, têm aplicações semestrais, como de costume brasileiro.

Ele destaca que as aplicações para as universidades e para as bolsas, de custeio das despesas referentes ao curso, geralmente são dois processos independentes. "Existe um momento específico de aplicação para a universidade escolhida e um momento específico de aplicação para as bolsas ofertadas.”

Bolsas de estudo

No geral, para conceder bolsas de graduação, as instituições podem pedir de duas a três cartas de recomendação e uma redação, além da nota do Enem.





“É importante lembrar que todos os processos de aplicação de bolsas para universidades internacionais vão olhar o histórico escolar deste estudante. Alguns podem, ainda, solicitar uma prova de idioma do país”, destaca. A exceção para a prova de língua estrangeira, são as universidades de Portugal.





Para disputar as vagas e as bolsas basta o estudante entrar no site na bolsa e/ou universidade que deseja ingressar e fazer inscrição.





“O candidato pode utilizar a nota dos anos anteriores e cada país terá sua

especificidade. Geralmente, leva em consideração as notas dos últimos dois anos”, afirma Matheus Tomoto.

Quais universidades do exterior aceitam a nota do Enem?

“Muitas instituições de ensino superior na Europa aceitam o Enem como forma de ingresso, principalmente em Portugal, onde existe, desde 2014, um acordo de cooperação internacional entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep e as instituições de ensino locais, que garantem o convênio de mais de 50 instituições de ensino entre Brasil e Portugal”, explica o CEO.

Confira as principais:

Portugal

Universidade de Algarve (UAlg)

Universidade de Coimbra (UC)

França

Université Paris-Sud

École Normale Supérieure

Reino Unido

Universidade de Bristol

Oxford

Universidade de Cambridge

Estados Unidos

Universidade de Nova York

Universidade de Northeastern

Temple University



Canadá

Universidade de Toronto

Humber College

Trent Universidade

Irlanda

Universidade College Dublin