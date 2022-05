Inscrições para o Enem começam nesta terça-feira (10/5)

Neste ano, pela primeira vez taxa de R$85 pode ser paga por meio de Pix e cartão de crédito (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Começam nesta terça-feira (10/5) as inscrições para o Enem 2022, e vão até o dia 21 de maio. As provas já foram marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. Os candidatos devem se inscrever de forma virtual, na Página do Participante , no site do Inep.









Quem solicitou a isenção da taxa da prova pode conferir o resultado também na Página do Participante. É preciso ficar atento: a solicitação de isenção não a garante, e é importante se certificar se o pedido foi aprovado no site.





Os que desejam realizar a prova em sua modalidade virtual devem fazer a inscrição o mais breve possível, já que serão disponibilizadas 101.100 provas para os primeiros que se inscreverem nessa modalidade. O exame não poderá ser feito em computador particular, e o candidato deve comparecer ao local de prova determinado.





Ainda que a prova seja feita na modalidade digital, a redação deverá ser feita em formato impresso. No momento da inscrição, os estudantes também escolhem a opção de língua estrangeira que farão na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que só poderá ser alterada durante o período de inscrição, até o dia 21 de maio.





Também durante o período de inscrição, os candidatos também podem solicitar o atendimento especializado, e o resultado dos pedidos sairá no dia 7 de junho. Os participantes com o pedido negado podem entrar com recurso até o dia 12 de junho, com resultado final liberado em 22/6.

O Enem é composto por quatro provas objetivas, cada uma contendo 45 questões, e uma redação. No primeiro dia, 13 de novembro, serão realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação. Já no segundo dia, 20 de novembro, é a vez das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os horários continuam os mesmos: os portões abrirão às 12h, fecham às 13h e a prova se inicia às 13h30.





Documentos necessários





2022 é o primeiro ano que o Enem aceitará documentos de identificação digitais, como: e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital. É importante lembrar que eles devem ser acessados nos aplicativos oficiais do governo, e não podem ser capturas de tela ou fotos.





Nome social





Participantes que se reconhecem e se identificam pelo nome social (travestis, transsexuais e transgênero) e já o tem registrado na Receita Federal serão identificados pelo nome social no momento da inscrição. Entretanto, é necessário confirmar na Página do Participante, entre os dias 23 e 28 de junho.





Para aqueles que não possuem esse registro, mas querem ser identificados pelo nome social, devem realizar a solicitação de tratamento na página do participante também entre as datas de 23 a 28 de junho. Esses candidatos deverão apresentar documentos que expliquem a motivação, que são uma foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); e cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto, válido.