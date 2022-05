Com recorde de inscrições, Trilhas de Futuro divulga resultado

Trilhas de Futuro bate recorde de inscrições (foto: Foto de Zen Chung no Pexels)

O programa Trilhas de Futuro bateu recorde este ano, com mais de 270 mil inscrições. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) já divulgou o resultado da alocação das vagas. Os candidatos selecionados deverão se matricular na instituição para a qual foram encaminhados até sexta-feira (6/5). O processo é presencial.



Para saber se conquistou uma das vagas, o candidato deve acessar a página do Trilhas de Futuro, informar o número de inscrição ou o documento utilizado na hora do cadastro, além dos dados de filiação e a data de nascimento.

O selecionado que não fizer a matrícula no prazo estipulado perderá o direito de realizar o curso técnico. A previsão é que as aulas começam em 25/7.





No ano passado, foram 168 mil estudantes se inscritos. A iniciativa é um projeto estadual para a oferta gratuita de cursos técnicos a estudantes e egressos do ensino médio.

Nesta segunda edição do programa, foram abertas 40 mil vagas para formações profissionais gratuitas, com mais de 70 opções de cursos em 110 municípios mineiros. Os cursos são oferecidos por escolas de ensino técnico privadas e públicas, por meio de parceria com o Governo do Estado.



Além disso, o Trilhas de Futuro oferece uma ajuda de custo de R$ 18 por dia para alimentação e transporte.



Este ano, os candidatos puderam indicar até três cursos de sua preferência e o turno desejado.



A iniciativa é direcionada para estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do Ensino Médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino.