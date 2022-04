Enem vai admitir nome social

Estudantes entram na PUC em dia de exame do Enem 2021: segundo o Inep, provas deste ano serão compostas exclusivamente por itens inéditos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 21/11/21)





A edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já tem data definida. As versões impressa e digital da maior avaliação do país serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O edital com as regras do concurso foram publicadas ontem no Diário Oficial da União (DOU). As inscrições serão abertas em 10 de maio. O documento anuncia uma prova sem surpresas no quesito conteúdo, mas com algumas novidades em outros aspectos: possibilidade de apresentar documentos de identidade no formato digital no dia da prova e de se inscrever usando o nome social.





Os participantes têm até 21 de maio para se inscrever unicamente pela internet, no endereço enem.inep.gov.br/participante. As cidades de aplicação do Enem impresso serão divulgadas na Página do Participante e no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Já os locais do Enem digital estão listados no edital e, também, na página do exame no site do instituto. Este ano, são oferecidas 101 mil vagas para quem quiser prestar o exame diretamente no computador.





O Inep afirmou ontem que as provas serão compostas exclusivamente por itens inéditos. “Durante a atual gestão do Inep, realizou-se pré-teste de itens, visando tornar o Banco Nacional de Itens (BNI) mais qualificado”, disse o instituto, por meio de nota. Um documento interno do Inep, no entanto, vazado por técnicos à impressa, dava conta de que o Enem 2022 usaria itens já aplicados em edições anteriores, por falta de questões suficientes no banco ou por estarem obsoletas.





Um edital muito semelhante aos de edições anteriores no que diz respeito a horário de prova, obrigações do candidato e do Inep, e a maneira como serão cobrados os conteúdos das cinco áreas do conhecimento: matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e redação. Mas, com algumas nuances que chamam atenção, na opinião do coordenador do pré-vestibular do Colégio Bernoulli, Breno Pires. No ato da inscrição, o participante deverá não só optar pela língua estrangeira, mas também pela modalidade da prova: impressa ou digital. “Não haverá possibilidade de troca de modalidade, por isso, é muito importante que os alunos tomem essa decisão com propriedade”, diz o professor.





Sobre o nível de dificuldade do exame, a expectativa é que seja mantida a linha adotada nas últimas avaliações. “O Enem tem seguido uma constante. Esperamos um grau de dificuldade igual ao dos últimos anos, inclusive cobrando conteúdos mais clássicos, básicos e interpretativos, principalmente, nas provas de matemática e linguagens e códigos.”





NOME SOCIAL





O participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente pela sua identidade de gênero (participante transexual, travesti ou transgênero) será identificado pelo nome social no momento da inscrição. Mas é preciso que já tenha o respectivo nome cadastrado na Receita Federal e será necessário confirmá-lo na Página do Participante, entre os dias 23 e 28 de junho. Para esse procedimento, será necessário apresentar foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); e cópia digitalizada, frente e verso, de um dos documentos de identificação oficiais com foto, válido. O Inep informa que documentos enviados fora do prazo ou externos à Página do Participante não serão aceitos. Toda a documentação deverá ser anexada e enviada em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB.





O Inep incluiu também os documentos digitais e-Título, carteira nacional de habilitação (CNH) Digital e RG digital como válidos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. O instituto ressalta que capturas de telas não serão aceitas.