Dia da Educação: ter ensino superior amplia chances de crescimento salarial, revela pesquisa (foto: Educa Mais Brasil)

Hoje, 28 de abril, é o Dia da Educação. A data convida a sociedade a refletir sobre a importância do tema. Dentre as muitas formas de educar, o consenso atribui a essa palavra o ato de desenvolver um indivíduo para a formação cidadã.



O termo "educação" possui múltiplos significados como aponta o dicionário Michaelis: processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania; conjunto de métodos próprios a fim de assegurar a instrução e a formação do indivíduo; ensino, conhecimento, aptidão e desenvolvimento em consequência desse processo; formação, preparo, dentre outros conceitos.



A longo prazo, a educação é capaz de assegurar oportunidades e competividade na conquista e manutenção de um emprego, com melhores salários e cargos.Para a pedagoga e coordenadora do curso de Pedagogia da Anhanguera, Camila Fortuna,àmedida que a taxa de escolaridade da população aumenta é natural que o mercado de trabalho também amplie seu nível de exigência na qualificação da mão de obra. "Os cargos disponíveis no mercado de trabalho exigem um diploma de nível superior. Com isso, a busca por uma carreira estável e bem-sucedida está atrelada à qualificação profissional oferecida em uma faculdade", afirma.



Pesquisa revela crescimento salarial para graduados



O estudo realizado entre agosto e outubro de 2021, pelo Instituto Semesp, que aponta um crescimento salarial para profissionais com ensino superior completo.

Conforme o levantamento, feito com mais de 8.500 egressos e alunos de graduação do país, a quantidade de pessoas que recebem remuneração acima de cinco mil reais teve crescimento de 135% após a conclusão do ensino superior.Entre os estudantes que recebiam até mil reais antes de terminar o curso, pelo menos 91,4% apresentaram rendimento superior a esse valor após a conclusão.



Ainda segundo a pesquisa, dentre os estudantes que recebiam entre dois mil e três mil reais antes do encerramento do curso, cerca de 66,8% avançaram para um rendimento acima de três mil. Antes de concluir o curso de nível superior, apenas 2,9% recebiam acima de cinco mil, e após a conquista do diploma esse percentual saltou para 26%.



Para 78,8% dos egressos de instituições privadas, a graduação é considerada importante para entrar no mercado de trabalho, visto que o direcionamento que se consolidou ao longo das últimas décadas revela uma tendência de contratar profissionais com ensino superior, requisito que deve se tornar ainda mais efetiva nos próximos anos.