Desempenho de meninas em Matemática melhorou nos últimos anos, diz Unesco

O estudo analisou as diferenças de gênero em 120 países, incluindo o Brasil. O documento de gênero anual da Unesco analisou dados do ensino fundamental e médio, tanto de desempenho, quanto de permanência na escola.





Em relação à Matemática, os dados indicam que os meninos têm um desempenho melhor do que as meninas, nos primeiros anos do ensino fundamental, mas essa diferença de gênero desaparece ao longo do percurso escolar.