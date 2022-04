Estudantes de Minas vão representar o Brasil em mundial de robótica

Na modalidade FLL, alunos de 9 a 16 anos constroem e programam robôs de LEGO para cumprir uma série de missões em um tapete (foto: CNI)

Estudantes mineiros de São João Del Rei se juntarão a uma equipe composta por 32 jovens brasileiros dos ensinos fundamental e médio para defender o país no, considerado o maior torneio de robótica educacional do mundo, em Houston, nos Estados Unidos.

O Brasil conquistou 4 vagas e as equipes que representarão o país são de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. O evento será realizado entre os dias 20 e 23 de abril e terá mais de 770 times de diferentes países. A viagem dos estudantes está marcada para a próxima segunda-feira (18/4).

O Brasil, que já participou de edições anteriores, garantiu quatro vagas, sendo duas nas modalidades FIRST LEGO League Challenge (FLL), uma na FIRST Tech Challenge (FTC) e outra na FIRST Robotics Competition (FRC).

Na modalidade FLL, alunos de 9 a 16 anos formam equipes de dois a 10 integrantes, supervisionadas por dois adultos, que constroem e programam robôs de LEGO para cumprir uma série de missões em um tapete. Eles também desenvolvem um projeto de inovação, que é uma solução para um problema real dentro da temática da temporada, que, neste ano, é Cargo Connect, relacionada com transporte e logística. No mundial, participarão 108 equipes.

Já a FTC é a competição para alunos do ensino médio, com idade entre 14 e 18 anos, que devem projetar, programar e construir robôs com diferentes materiais para que eles cumpram tarefas em uma arena de maneira tele operada e autônoma, por meio de programação. Os robôs, que são maiores que os da FLL e chegam a pesar 19 kg, realizam as disputas na arena em aliança - duas equipes contra duas equipes. Cada time é formado por até 15 participantes. Em Houston, serão aproximadamente 160 times.

E a FRC, também voltada para estudantes do ensino médio, é a modalidade mais avançada das competições de robótica da FIRST. Nela, os robôs são de porte industrial, pesam até 55 kg e chegam a 1,5 metro de altura. As equipes, formadas por mais de 10 alunos, têm seis semanas para construir o robô para que ele cumpra as atividades na arena, como arremessar discos, pegar bolas, mover caixas. As partidas também ocorrem no formato de aliança, mas envolvendo três times. No FIRST Championship, serão cerca de 450 equipes de FRC.

Com informações da CNI