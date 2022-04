Capacitação gratuita e on-line em tecnologia está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Bootcamp DiversiData Tech, que formará profissionais de processamento e análise de dados através de cursos gratuitos. Podem participar as pessoas interessadas de qualquer lugar do país. Ao fim da formação os participantes receberão certificado de conclusão e terão a oportunidade de concorrer a vagas de emprego no Banco PAN.