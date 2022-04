BH, pelo terceiro ano, promove o Dia Mundial da Criatividade

Ao todo, 100 cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, e outras 30 cidades internacionais participarão da comemoração do Dia Mundial da Criatividade, estabelecido pela ONU (foto: World Creativity Day/ Divulgação)

Evento estimula a criatividade e busca alcançar público plural

World Creativity Day 2022 (Dia Mundial da Criatividade), que tem o objetivo de promover a inovação e o desenvolvimento humano sustentável, será nos dias 20, 21 e 22 de abril, em 100 cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, e outras 30 cidades no mundo inteiro. O evento, que mobiliza estudantes, educadores, líderes empresariais, é gratuito e aberto ao público.Neste ano, o festival, que está em sua 5ª edição, tem o tema ''Celebrar a Vida'' e conta com atividades, presenciais e online, organizadas em quatro eixos: emoções, diversidade, aprendizagem e sustentabilidade. Serão feitos debates, apresentações culturais, exposições, feiras, palestras e workshop durante os três dias de programação.A capital mineira, que está participando pelo terceiro ano, conta com a liderança e a organização da gerente de Economia Criativa da FIEMG Márcia Azevedo (líder local). Os anfitriões do evento, em Belo Horizonte, serão o Centro Universitário Newton Paiva , o Sesc Palladium, o Sete Criativo e a Casa do Poeta.A escolha da data do evento está relacionada ao calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), que, em 2017, reconheceu o dia 21 de abril como o Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

Segundo Márcia, é muito importante que Belo Horizonte faça parte, novamente, de um evento com impacto mundial. “O festival tem a capacidade de fazer milhares de atividades de modo simultâneo. Em uma única data, estamos celebrando o calendário do Dia Mundial da Criatividade e Inovação, sendo um evento único, plural e colaborativo. Isso nos torna verdadeiros agentes de transformação, por meio da criatividade, o que, atualmente, se tornou uma missão para as diferentes organizações”, diz.



A gerente de Economia Criativa da Fiemg afirma que um dos pontos mais significativos é o fato do festival ser destinado a todos, principalmente aos que desejam novas experiências pessoais e profissionais. “O tema esse ano está muito interessante, pois é de interesse geral. Fizemos uma curadoria procurando pessoas inspiradoras, que são criativas e têm histórias, ideias, e projetos incríveis, para influenciar numa mudança positiva no mundo e em BH. O conteúdo está muito diverso, teremos até uma apresentação infantil no Sesc Palladium”, falou.





A Newton Paiva, que apresentará a sua programação no dia 20 de abril, a partir das 19h, escolheu o espaço Fab Lab, laboratório de fabricação digital da universidade, para que quatro pesquisadores possam apresentar suas ideias, tanto na prática quanto na teoria.“Creio que o laboratório seja ideal para sediar o evento na Newton Paiva, pois é um local que constantemente semeamos a criatividade. Isso ocorre não somente com alunos e professores envolvidos em projetos acadêmicos, como também a comunidade em geral, que tem acesso à nossa estrutura nos Open Days, feitos nas quartas-feiras”, disse o mentor técnico do Fab LAB, Pedro Henrique Soares.Pedro, que também é engenheiro de controle e automação e professor de robótica e programação educacional, conta que a escolha da ‘aprendizagem’ como eixo temático, para ser abordado na instituição, está ao encontro com atividades cotidianas desenvolvidas no espaço. “Como estamos inseridos no meio acadêmico todos os dias, o tema foi facilmente escolhido, já que estamos bastante familiarizados. Além disso, um dos nossos objetivos é expandir esse conhecimento para o público externo”, completa.Durante o festival, serão apresentados produtos tecnológicos desenvolvidos por pesquisadores da Newton, como a construção de uma máquina de comando numérico, pelo engenheiro de produção Leônidas Maker, o funcionamento de um dispenser de álcool em gel automático para higiene das mãos, por Pedro, o uso da modelagem 3D em procedimentos médicos, pela técnica em mecânica Natália Rodrigues, e a fabricação de uma impressora 3D, pelo estudante de engenharia mecânica Rodrigo Barbosa.“Os projetos escolhidos serão uma forma de instigar a criatividade, pois vamos mostrar como tudo funciona na prática. Na minha apresentação, por exemplo, quero que todos vejam que não é necessário ter muito conhecimento na área da elétrica para poder fazer um dispenser automático em casa ou em seu comércio. Meus colegas também estão com a mesma iniciativa e queremos que o público tenha o interesse de investir em alguma tecnologia, pois não é uma tarefa impossível . Por isso, estamos muito orgulhosos em poder participar do festival”, disse o mentor técnico do Fab Lab.As inscrições podem ser feitas por meio do site do evento em BH , e toda a programação global do World Creativity Day pode ser consultada em www.diamundialdacriatividade.com.br.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.