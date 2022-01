Estudantes têm até o dia 21 para concorrer a bolsa de 100% em universidade

Candidatos precisam apresentar cadastros do CadÚnico e do NIS atualizados e o comprovante de conclusão do Ensino Médio para a inscrição (foto: Divulgação Doctum Juiz de Fora) Caso você tenha terminado o Ensino Médio e esteja procurando uma oportunidade de ingressar em um curso superior, mas está com dificuldades financeiras, essa pode ser uma chance de conseguir uma vaga em uma universidade. As inscrições para a bolsa integral da Rede Doctum se encerram em 21 de janeiro e podem ser feitas gratuitamente através do site oficial do programa ‘ Acesso Superior ’ .



No total, são 350 vagas para os cursos disponíveis nas escolas da rede em Minas Gerais e Espírito Santo.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve apresentar os cadastros do CadÚnico e do NIS atualizados. Além da análise dos documentos, os participantes também devem fazer uma prova online com conteúdo do ensino médio no dia 23 de janeiro. O link da avaliação será enviado no email de cadastro do candidato.



Em caso de dúvida sobre o curso disponível na unidade da cidade desejada, o interessado deve Em caso de dúvida sobre o curso disponível na unidade da cidade desejada, o interessado deve acessar o formulário do cadastro , clicar na unidade/polo e buscar pelas áreas ofertadas. As vagas para os cursos também podem ser consultadas no edital do processo



As bolsas ajudam o estudante a entrar na universidade e se manter no estudo, como explica a gerente de Relacionamento da Rede Doctum, Arianne Bárbara. “Se o ingresso em uma Instituição de Ensino Superior já representa uma enorme conquista para boa parte de nossos estudantes e suas famílias, a manutenção e permanência desse aluno até o final do curso é ainda mais desafiadora”, afirma.



Este foi o caso de Francinara Conceição Martins, que é aluna do curso de Serviço Social da unidade Doctum João Monlevade e participou da primeira edição do Acesso Superior, em 2020.



“Eu não teria condições financeiras de manter um curso hoje, nem se me oferecessem 50% de bolsa. Se não fosse por essa bolsa, eu não estaria cursando o ensino superior, não estaria realizando meu sonho de construir outra carreira, de ter novas oportunidades para dar uma condição de vida melhor para meu filho, minha família.”, relata.



Já Grimaldo Gomes, que cursa Direito da unidade Doctum Caratinga, comemora as primeiras conquistas no mercado de trabalho, como o estágio na Delegacia da Polícia Civil. “Quando descobri que fui aprovado e estava entre as maiores notas foi uma sensação muito boa, não sabia se eu ria ou se chorava de felicidade por esta conquista gigantesca na minha vida.”, conta.

Inscrição:

Data limite: 21/01/2022



Documentos necessários: cadastros do CadÚnico e do NIS atualizados; comprovante de conclusão do Ensino Médio

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz