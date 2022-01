IFTM abre inscrições para quase 50 vagas ociosas de cursos de pós-graduação

O IFTM Campus Uberaba é a sede do curso de pós-graduação denominado Gestão Ambiental, Diagnóstico e Adequação Ambiental (foto: IFTM/Divulgação) lato sensu (especialização). O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) abriu, a partir de hoje (13/1), seguindo até 23h59 do dia 25 de janeiro, inscrições gratuitas para 47 vagas ociosas de quatro cursos de pós-graduação(especialização).

São eles: Ensino de Ciências e Matemática, no IFTM Campus Uberlândia; Gestão Ambiental, Diagnóstico e Adequação Ambiental, no IFTM Campus Uberaba; Gestão Estratégica de Negócios, no IFTM Campus Patrocínio; e Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, no IFTM Campus Uberlândia Centro.

“As matrículas da 1ª chamada terão início ainda em 2 de fevereiro, em horário e local a serem divulgados juntamente com o resultado definitivo no informativo da matrícula”, complementou nota da IFTM.

Mais informações sobre o processo seletivo, requisitos para ingresso, quantidade de vagas e duração de cada curso estão disponíveis no edital.

Confira para quais profissionais os quatro cursos são voltados

Gestão Estratégica de Negócios: voltado para profissionais com interesse nas áreas de recursos humanos, operações, finanças, marketing, empreendedorismo e inovação.

Gestão Ambiental - Diagnóstico e Adequação Ambiental: destinado aos graduados em administração, agronomia, direito, ciências biológicas, biologia, química, geografia, geologia, gestão ambiental, engenharias, economia, arquitetura, urbanismo, saneamento ambiental, ciências sociais, zootecnia, ciência e tecnologia em alimentos.

Ensino de Ciências e Matemática: voltado para professores de Ciências do Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental.

Gestão, Supervisão e Orientação Escolar: destinado aos profissionais da educação ou graduados que tenham a intenção de atuar na Educação.