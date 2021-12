Universidade oferece bolsas para projetos de ensino com duração de 10 meses

Campus UFTM de Uberaba tem 29 cursos de graduação (foto: UFTM Uberaba/Divulgação) Até o dia 31 de dezembro deste ano, a Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Proens/UFTM) está disponível para receber propostas de projetos de ensino com bolsa com vigência para o ano de 2022. Ao todo, serão selecionadas no dia 8 de fevereiro do ano que vem 10 bolsas no valor de R$ 400,00 por mês, com duração de 10 meses, de março a dezembro de 2022.

Segundo informações do edital, poderão ser proponentes de projetos de ensino para concessão de bolsas aos discentes apenas docentes da UFTM em efetivo exercício, observando-se os demais pré-requisitos discriminados no edital. Cada docente poderá concorrer com no máximo um projeto, tendo um bolsista.

De acordo com a assessoria de imprensa da UFTM, as propostas de projetos deverão ser cadastradas na Internet por meio do Sistema Integrado da UFTM (UFTMNet), disponibilizado no link: http://www.uftm.edu.br/, observando-se atentamente o envio dos documentos descritos no edital.

Para mais informações sobre critérios de classificação, recursos, análise documental, demais normas, prazos e procedimentos, os interessados deverão ler na íntegra o EDITAL Nº 20/2021/DAEN/DGE/PROENS, documentos anexos e relacionados.