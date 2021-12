ITA oferece cursos gratuitos abertos à população

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira. As oportunidades são disponibilizadas para pessoas de qualquer idade e região do Brasil. As aulas são on-line e ministradas por professores capacitados do Instituto de Ensino Superior do Comando da Aeronáutica (COMAER).