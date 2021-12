Cinco mil vagas para cursos gratuitos são disponibilizadas pelo MEC (foto: Educa Mais Brasil)

Com o objetivo de capacitar ainda mais professores da educação básica, o Ministério da Educação (MEC) está com inscrições abertas para o novo curso gratuito de Formação ao Mundo do Trabalho. Realizada a distância, a capacitação visa promover o debate e a reflexão para professores do Ensino Médio que atuarão no âmbito das novas competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).





A especialização é destinada prioritariamente a professores e gestores da Educação Básica e ofertada pela plataforma AVAMEC. Os interessados podem se inscrever gratuitamente na plataforma. Após a conclusão das atividades do curso, os alunos poderão emitir certificado pela própria plataforma.





Todos os cursos gratuitos da AVAMEC oferecem certificado digital de conclusão, que poderá ser baixado e utilizado caso o estudante atinja a nota mínima na prova. Para isso, ele deverá ter pelo menos 70% de acertos nas atividades pontuadas e avaliativas. Após a conclusão, estará indicado para a educação infantil ou de ensino primário em escolas ou instituições.





O curso gratuito de Formação ao Mundo do Trabalho da AVAMEC apresenta aos participantes conceitos e estratégias importantes para trabalhar a diversidade de vivências culturais dentro de sala de aula, levando em conta o projeto de vida do presente e futuro dos alunos. Periodicamente são lançados cursos de capacitação em parceria com as melhores instituições de ensino do Brasil, com objetivo de difundir e fomentar o conhecimento científico em diversas áreas.





Com 180 horas de duração, o conteúdo da capacitação é dividido em dois módulos, confira:





1 "Introdução ao Mundo do Trabalho: Explorando Oportunidades": aborda os princípios da educação técnico-profissional, do projeto de vida e das competências para o mundo do trabalho, vendo como desenvolver projetos de iniciação científica de modo a resolver problemas contemporâneos e da sociedade.





2 "Carreiras e Escolhas Profissionais": possui conteúdos que subsidiam os docentes no planejamento de carreira, identidade, valores, responsabilidade social e planejamento do futuro.





* Com informações do MEC