Enem 2021: Inep divulga gabarito das provas; acesse

Candidatos já podem consultar o gabarito das provas do Enem 2021 (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou, nesta quarta-feira (1º/12), os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 - versões impressa e digital. O participante deve acessar os materiais no portal da instituição. Danilo Dupas, em coletiva na segunda-feira, havia dito que o gabarito seria divulgado nesta data.





Foram divulgados, além dos gabaritos das provas dos dois dias de exame, as provas acessíveis, aplicadas a quem teve direito a atendimento especializado. É importante se atentar para conferir o gabarito relativo à cor, ao número e ao formato da prova realizada em cada domingo de aplicação.





No primeiro dia, os participantes resolveram itens de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem a redação, com o tema "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". Já no segundo dia, as provas foram de ciências da natureza e suas tecnologias, e de matemática e suas tecnologias.





Os resultados do Enem 2021 serão publicados no dia 11 de fevereiro de 2022. Para os "treineiros" - inscritos da 1ª ou da 2ª série do ensino médio que realizam a prova para testar conhecimentos -, o boletim individual será publicado 60 dias após a divulgação dos resultados do exame.





Questão anulada





Uma questão da prova de matemática e suas tecnologias foi anulada, o que não compromete o processo de estimação da nota das participantes. Isso acontece porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.