Resultado do Enem 2021 será divulgado em 11 de fevereiro, afirma Inep

Porém, nesta quarta-feira, 1º de dezembro, já serão anunciados o gabarito oficial e os cadernos de questões. Com isso, os participantes poderão conferir o desempenho na prova. Com cerca de 3,1 milhões de inscritos na edição deste ano, o percentual de abstenções foi de 26% no primeiro dia e 29,9% no segundo dia de prova.





Para tanto, será necessário anexar documentos legíveis que comprovem a condição de saúde. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. Na documentação, deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. Posteriormente é preciso verificar, na Página do Participante, se o pedido foi aprovado.