ENEM 2021: veja algumas regras que devem ser seguidas nos dias da prova

- Quem permanecer sem máscara dentro da sala será eliminado;

- A máscara precisará ser retirada na identificação do participante e poderá ser retirada para alimentação;

- Deverá ser respeitado o distanciamento entre as pessoas nos locais de prova;

- Os participantes devem higienizar as mãos durante o exame;

- O candidato poderá levar máscara reserva durante a aplicação da prova;

- Candidatos diagnosticados com COVID-19 ou outras doenças infectocontagiosas na semana que antecede o primeiro ou o segundo dia de prova do Enem não devem comparecer aos locais de prova e podem solicitar a reaplicação do exame.





O infectologista Adelino Melo Freire Júnior ressalta a importância de manter as medidas de segurança: "Muitos desses adolescentes ainda não estão com o esquema vacinal contra a COVID-19 completo, já que foram vacinados mais recentemente e isso é mais um motivo para reforçar os cuidados", explica.



"Para quem for fazer a prova no modelo presencial, a máscara será obrigatória e o candidato pode levar uma máscara reserva. Também é recomendado que seja uma máscara com melhor proteção e se o candidato for lanchar ou beber água durante o exame, é indicado retirar a máscara sem tocar na parte frontal e fazer a higienização das mãos com álcool gel”, acrescenta.



Segundo dados do Inep, Minas Gerais é o segundo estado com maior número de inscrições confirmadas, alcançando 300.868 inscritos, ficando atrás apenas de São Paulo, que registrou 470 mil.



O Inep informou que as datas de (21/11) e (28/11) são válidas para aplicação da prova em formato impresso (presencial) e também digital.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra