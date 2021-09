Oportunidade! Timóteo abre inscrições para processo seletivo de estagiários

Estudantes dos níveis médio, técnico e superior em busca de uma oportunidade de estágio podem se candidatar na Prefeitura de Timóteo, por meio de formulário eletrônico.

De acordo com o Executivo, a abertura do processo seletivo tem como objetivo a criação de cadastro reserva para o preenchimento de vagas de estágio não obrigatório.



Requisitos

Para os estudantes de níveis médio e técnico, os requisitos mínimos são: estar regularmente matriculado a partir do 1º ano, ser frequente na escola e ter a idade mínima de 16 anos. Nesse caso, o candidato precisa ter disponibilidade para estagiar 30 horas por semana.

Já para o ensino superior, o estágio também é de 30 horas semanais e o interessado precisa ter, no mínimo, 18 anos, estar regularmente matriculado no segundo semestre de 2021 e estar cursando no mínimo o 1º período. O candidato não pode estar aguardando a colação de grau.