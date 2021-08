Associação oferece aulas gratuitas de judô em Timóteo - com judogi incluído

As aulas de judô respeitam protocolos para evitar a disseminação da COVID-19 (foto: Ajudôu/Divulgação) Ajudôu está com vagas abertas para aulas de judô gratuitas em Timóteo, no Vale do Rio Doce. O projeto, que possui parceria com a prefeitura, é destinado aos alunos matriculados na rede pública de ensino e para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A Associaçãoestá com vagas abertas para aulas deem, no Vale do Rio Doce. O projeto, que possui parceria com a prefeitura, é destinado aos alunos matriculados na rede pública de ensino e paraem situação de vulnerabilidade social.

As aulas são realizadas nas escolas municipais Angelina Alves (bairro Bela Vista), Clarindo Carlos Miranda (bairro Macuco), Ana Moura (bairro Vale Verde), Novo Tempo (bairro Novo Tempo), João Bolinha (Distrito Cachoeira do Vale) e APAE (bairro Timirim). Os interessados em participar devem procurar a direção dessas unidades.

O judogi - uniforme típico do judô - também é gratuito. De acordo com o diretor técnico do Ajudôu, Márcio Andrade, essa é uma oportunidade de “acolher essas crianças e adolescentes levando esperança, alegria e fortalecendo a cidadania, através do esporte”. Ele conta ainda que o projeto vai atender 600 alunos em Timóteo.

Protocolo COVID-19

As aulas já começaram neste mês e são realizadas duas vezes por semana nas escolas municipais pelo período de um ano. Além do judô, os alunos participam de palestras socioeducativas com temas variados. .

A associação desenvolveu um protocolo para realizar os atendimentos sem colocar as crianças e professores em risco. Distanciamento entre os alunos e organização no horário das turmas são algumas das diretrizes dessa medida de prevenção.