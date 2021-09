Banco do Brasil inclui cidades, inclusive em MG, para aplicação de provas

(foto: Banco do Brasil/Divulgação) Em publicação no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (9/9), o Banco do Brasil confirmou que as provas objetivas e de redação do concurso público para escriturários também irão ser aplicadas em municípios de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que antes não teriam aplicação.







O concurso será composto de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prova de redação, de caráter eliminatório, aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos pretos ou pardos e procedimentos admissionais e perícia médica. Veja mais detalhes!





Duas áreas









O agente comercial deverá prestar serviços aos clientes nas agências, enquanto os agentes de tecnologia terão o papel de atuar com foco em Internet Banking. Ambos as carreiras têm como remuneração inicial R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. Além do salário base, há ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87.





