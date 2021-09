Butantan oferece cursos gratuitos para a população em setembro (foto: Educa Mais Brasil)

Com intuito de aproximar a ciência dos cidadãos, a Escola Superior do Instituto Butantan vai abrir inscrições, nesse mês de setembro, para seus cursos on-line e gratuitos de curta duração sobre animais venenosos. As aulas têm início em 20 de setembro.





Por meio da plataforma Zoom, os participantes poderão aprender mais sobre os animais venenosos, prevenção de acidentes, tratamento e desmistificação de algumas crendices, e ter conhecimentos sobre ações de conservação e promoção da saúde pública.





As vagas para os cursos são limitadas e o preenchimento será feito de acordo com a ordem de inscrição, que deve ser realizada pelo site do Instituto Butantan.





O Instituto Butantan foi fundado em 23 de fevereiro de 1901, inicialmente com o nome de Instituto Serumtherapico. Atualmente, destaca-se como centro de pesquisa biológica. Dentre suas competências está a responsabilidade por grande parte da produção de vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, e de soros imunoterápicos utilizados para combater acidentes causados por animais venenosos.





Nem todo mundo sabe, mas o Instituto Butantan, localizado em São Paulo, possui um parque e quatro museus (Museu Biológico do Instituto Butantan, Museu Histórico, Museu de Microbiologia e Museu de Saúde Pública Emílio Ribas) que são considerados pontos turísticos.





O Instituto ganhou notoriedade em 2020 com a produção da vacina CoronaVac, usada contra o novo coronavírus (Covid-19) que foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial.





Programação dos cursos





- Escorpiões de Importância em Saúde

Data: 20 de setembro

Horário: 10h às 12h

Próximas turmas: 20/9; 1/12

Inscrições a partir de: 14 de setembro





- Serpentes de Importância em Saúde

Data: 22 de setembro

Horário: 9h às 11h

Próximas turmas: 22/9; 26/10; 30/11

Inscrições a partir de: 15 de setembro





- Aranhas de Importância em Saúde

Data: 24 de setembro

Horário: 10h às 12h

Próximas turmas: 24/09

Inscrições a partir de: 17 de setembro





- Anfíbios: Biologia, Venenos e Folclore

Data: 9 e 10 de novembro

Horário: 18h às 20h

Inscrições a partir de: 28/10