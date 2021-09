Instituto abre 8 mil vagas para cursos gratuitos voltados às mulheres

Cursos serão on-line, com duração de três meses. Aulas devem começar ainda em setembro (foto: Pixabay)

Aproximadamente 8 mil vagas para cursos gratuitos voltados às mulheres estão com inscrições abertas nesse começo de setembro. As oportunidades são oferecidas pelo Instituto Federal do Sul de Minas (IFSM), por meio do programa Novos Caminhos.

A ideia é que apenas mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade social se inscrevam, com prioridade para moradoras do Sul de Minas.



O objetivo do curso é dar capacitação em algumas áreas para que elas possam entrar no mercado de trabalho.

Os cursos oferecidos são:

assistente administrativo

agente de projetos sociais

assistente de Recursos Humanos

cuidadora infantil

cuidadora de idosos

gestora de microempresa

inspetora de qualidade

microempreendedora individual

operadora de caixa

vendedora

Todos os cursos serão realizados a distância, com atividades semanais, com carga horária de 160 horas. As aulas começam no dia 15 de setembro e devem ir até 15 de dezembro. Cada curso exige uma idade mínima da aluna (16 ou 18 anos) e um grau de escolaridade (ensino fundamental completo ou incompleto). Importante ressaltar que cada interessada só pode se inscrever em um único curso