Escola realiza gincana com ex-alunos que moram no exterior

Temas como educação, saúde, lazer, preconceitos foram discutidos por cada representante de um determinado país (foto: Reprodução)

A equipe gestora, supervisoras e professores da Escola Estadual Senador Bueno de Paiva têm se dedicado no planejamento de cada sábado letivo, em Cachoeira de Minas, no sul do estado, para manter o interesse e o envolvimentos dos estudantes com a atividade escolar. Dentro desse planejamento, foi criada uma gincana envolvendo ex-alunos da escola que vivem ou viveram no exterior e os atuais alunos.



O total de estudantes matriculados na escola é 578 – ensino fundamental 2 (6° ao 9° ano). Os temas e as atividades são elaborados conjuntamente por equipes pré-estabelecidas.



No início de agosto, a escola, liderada pelos professores dos componentes curriculares de Geografia e História, deu início às atividades da "Gincana de História e Geografia”, da qual participam todos os alunos do 6° ao 9° ano.



O tema foi “Nossa Terra! Nossa gente faz história e conta história". Essa atividade já era realizada na escola desde 2010 e em 2020, devido à pandemia e ao REANP (Regime Especial de Atividades Não Presenciais), o evento não foi realizado.



Para esse ano, o projeto foi dividido em três etapas. A primeira foi com provas antecipadas e pontuações estabelecidas; a segunda, o bate-papo “volta ao mundo” com os convidados especiais (live google meet); e a terceira será on-line para o encerramento com provas ao vivo.



Conhecimentos sem limite

Com o intuito de ampliar o conhecimento dos alunos e valorizar os ex-alunos e as famílias, em 2021 a gincana aconteceu de forma on-line.



Estabeleceu-se o tema, as tarefas e as datas para a entrega das tarefas. que tiveram o objetivo de envolver as famílias: a primeira foi descobrir ex-alunos que moram, trabalham ou já trabalharam no exterior com o objetivo de fazerem um vídeo relatando a experiência vivenciada; a segunda foi pedir que pessoas conhecidas contassem uma história folclórica da nossa região; a terceira era fotografar um prato típico consumido pela família; e na última tarefa, o aluno deveria enviar fotos caracterizado de personagens folclórico.



A equipe organizadora convidou e alguns alunos indicaram ex-alunos que estão no exterior. Eles foram convidados a participar do sábado letivo pela plataforma Google Meet. Participaram ex-alunos da Austrália, Canadá, Egito,Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Estônia, França, Paraguai, Polônia e Portugal.



Entrevistas

Cada convidado foi entrevistado por um professor da equipe responsável pelo projeto. Alguns temas como educação, saúde, lazer e preconceitos foram discutidos por cada representante de um determinado país.



Eles tiveram a oportunidade de contar peculiaridades do país onde moram. Os alunos fizeram perguntas e aconteceu uma interação rica em conhecimentos.



Todos os participantes da reunião virtual aprenderam um pouco de cada país, pois os convidados transmitiram a vivência de diversas partes do mundo. Todos os relatos trouxeram vida à geografia e à historia, fato constado quando uma aluno do 6° ano escreveu no chat:” Pensei que as múmias eram apenas dos livros.” Os pais e alguns membros da comunidade acompanharam e todos apreciaram o evento.





A idealizadora do projeto, professora Mariana Aparecida Pereira e Oliveira, do componente curricular geografia, destacou que “no início do REANP pensei em desistir do cargo, mas graças ao auxílio da professora de história Ana Rosa Oliveira Reis e de outros companheiros de trabalho segui firme. Vencido um primeiro momento, propus a estudar e busquei as ferramentas alternativas de aprendizagem – plataforma para elaborar palavras kahhot , criei um canal no You tube (Canal GeoMari) , aula por meio do aplicativo whatssap sala de aula etc. Tudo isso contribuiu para lançar a ideia da reunião com todas as partes do mundo. Foi um trabalho complexo, valeu a pena e os objetivos foram alcançados.”

O professor de história Miller Augusto Costa Araujo completou dizendo que “a gincana foi muito feliz no sentido de ilustrar de forma prática o contexto de globalização em que vivemos atualmente, por meio de pessoas de nossa cidade e lugares que os alunos veem apenas nos livros de história e geografia!”

A professora de história Lucimara Ribeiro de Oliveira Pereira enfatizou: ”Me sinto honrada por participar da gincana. Os ex-alunos da Escola Senador desbravando o mundo nos trouxeram a história mais próxima da realidade mundial. Os relatos da história, da cultura e curiosidades relatado pelos convidados enriqueceram ainda mais o nosso sábado letivo".



A próxima etapa do projeto ocorrerá no dia 11 de setembro, quando haverá a exibição de diversos vídeos enviados nas provas antecipadas de ex-alunos que moraram ou moram no exterior e dos contos folclóricos. Também será realizado o jogo “Show do Milhão”, no qual o aluno que responder primeiro e certo marcará ponto para a sua sala. Em seguida, o desafio “Caça ao tesouro” – os alunos terão que encontrar objetos de artesanato em casa.



Neste dia, serão conhecidos os vencedores da gincana, uma turma do turno matutino e outra do turno vespertino.