Dia do educador físico: profissão proporciona prática segura de atividades físicas

O relatório anual da plataforma on-line de registro de atividades físicas Year in Sport, divulgado no final do ano passado, mostra que no período da pandemia dois milhões de novos integrantes em todo o mundo se cadastraram com intuito de iniciar uma atividade física. No Brasil, o crescimento foi de 5% no segundo semestre de 2020. No ano passado, os brasileiros percorreram 133,1 milhões de km, enquanto em 2019 o total foi 98,4 milhões de km registrados, segundo a plataforma.