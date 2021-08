Bibliotecas digitais oferecem e-books gratuitos

A virtualização das bibliotecas tradicionais surgiu como uma forma de democratizar o acesso à informação. Assim, tornou-se aliado de professores, pesquisadores acadêmicos e demais interessados em aprender a partir de conteúdos acadêmicos com fontes seguras. Hoje em dia, através das bibliotecas virtuais, o leitor pode visualizar a obra na íntegra ou em trechos, em computadores, celulares ou tablets, de forma rápida e simples.





Essa biblioteca virtual reúne livros digitais acadêmicos e científicos publicados acesso aberto por docentes ou funcionários técnico-administrativos por autores vinculados à USP. É possível encontrar mais de 360 publicações no Portal de Livros Abertos da USP que podem ser baixadas na íntegra e que abrangem todas as áreas do conhecimento, como Arquitetura, Engenharia, Educação, Saúde, além de coleções temáticas. A plataforma utiliza o software de código aberto Open Monograph Press (OMP), mantido

pelo Public Knowledge Project (PKP).