Competições Acadêmicas de Direito revelam talentos; saiba mais

Faculdade Milton Campos é uma das instituições que participam das Competições Acadêmicas de Direito (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Consideradas pelos profissionais da área jurídica como uma das mais importantes experiências que um estudante de Direito pode ter, as Competições Acadêmicas da área são também uma vitrine para os futuros advogados.





As bancas avaliadoras, compostas por profissionais de referência no mercado, observam os alunos promissores. Os estudantes, por sua vez, vivenciam integralmente nas simulações o que encontrarão nos tribunais ao longo de suas carreiras.





Com participações de destaque nas disputas nacionais e internacionais, alunos das instituições de ensino da Ânima Educação em Minas Gerais – Milton Campos, Una, UniBH e Faseh –, colecionam excelentes resultados e replicam toda a bagagem adquirida em suas carreiras.





Suzana Cremasco, coordenadora da área de Processo Civil da Faculdade Milton Campos e uma das criadoras da Competição Brasileira de Processo, afirma que os eventos vão muito além da oportunidade de proporcionar aos alunos um aprofundamento de seus conhecimentos em temas de direito processual e de direito material.





“As disputas permitem que os estudantes desenvolvam soft skills importantes, que são diferenciais para o mercado.”





De acordo com ela, as competições possibilitam aos alunos uma série de aprendizados fundamentais para o exercício da profissão:





desdobramento de teses e estruturação de argumentos,

como se portar perante um tribunal,

lidar com críticas e pressão,

se recompor depois de um painel delicado, dentre outros.





“O aluno não só se torna destacadamente melhor tecnicamente, mas também, evolui em suas habilidades socioemocionais”, avalia.





Celeiro de talentos

A Faculdade Milton Campos foi sede, em 2014, da Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial (CAMARB).





Naquele ano, a escola criou o Núcleo de Estudos em Solução de Conflitos (NESC), que sempre abrigou as equipes participantes das competições de arbitragem, mediação e processo. Nos últimos seis anos, a instituição contou com equipes que representaram a faculdade nas principais competições do Brasil e do exterior.





Os alunos da instituição são, historicamente, premiados nessas competições. Pedro Porto é um deles. O ex-aluno hoje é mestrando na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e advogado associado de um dos principais escritórios na área de arbitragem do Brasil.





Ele conta que participar das competições é uma experiência que exige muita dedicação e comprometimento dos integrantes.





“É uma oportunidade única para desenvolvermos uma forma de trabalhar voltada à advocacia estratégica, possibilitando nos debruçarmos durante meses sobre o mesmo caso, explorando vários argumentos e os enriquecendo com pesquisas jurídicas, enquanto também evoluímos na redação jurídica e na capacidade de estruturar uma sustentação oral coesa e objetiva.”





O advogado passou de competidor das disputas para orientador dos alunos nas competições.





“As dificuldades fazem parte do processo de aprendizado e do refinamento do que será apresentado. Nenhum memorial ou sustentação oral nascem perfeitos. Ao longo das revisões e dos treinos, quando colocamos à prova as ideias que são inicialmente trazidas, identificamos quais são nossos pontos fortes e quais são as fragilidades. O que percebi ao longo das competições é que essas dificuldades raramente desestimulam os alunos que, no geral, aprendem a gostar do processo de aprendizado e terminam as disputas já pensando nas próximas.”





O advogado Marco Aurélio Motta, coordenador de Gestão em uma companhia do setor imobiliário, também participou dos eventos quando era aluno na Milton Campos. Ele ressalta que a experiência foi um diferencial para sua carreira.





Motta também atuou como coach das equipes da instituição.





“A participação nesses eventos é de extrema valia para os estudantes. Os grandes profissionais acompanham essas disputas e percebem quem são os alunos mais bem preparados. Além disso, a vivência simulada de alto nível diferencia esse futuro profissional no mercado.”





Escolas em destaque





Alunos de todas as instituições do grupo Ânima em Minas – Milton Campos, Una, UniBH e Faseh estão participando da Competição Mineira de Processo 2021. A equipe do UniBH, liderada pelo professor Tiago Flecha, já teve, inclusive, uma de suas petições premiadas.





A participação das escolas nas competições acadêmicas é sempre incentivada pela Coordenação Regional e pelos coordenadores de cada instituição, de acordo com Suzana Cremasco.





“A Ânima reconhece os diferenciais de formação que essas disputas agregam para os alunos e, ainda, da expansão de network que a participação nesses eventos pode proporcionar.”





Prova disso é a realização do Ânima Moot, projeto pioneiro de competição interna das instituições do grupo.





“Tivemos a primeira edição este ano e o objetivo do evento é trazer para todas as unidades a cultura dos simulados jurídicos e os benefícios inerentes a essa metodologia de formação”, diz Suzana.