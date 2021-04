Ânima Educação compra Faculdade Milton Campos por R$ 57 milhões

Faculdade Milton Campos , localizada no bairro Vila da Serra, passa a integrar o Grupo Ânima (foto: Reprodução/ Google Street View) aquisição da Faculdade Milton Campos, uma das mais tradicionais e renomadas instituições de ensino de Direito do país. A organização educacional investiu R$ 57 milhões na compra da instituição, que além do Direito, oferece cursos nas áreas da Administração e da Ciências Contábeis. O grupo Ânima Educação anunciou, nesta sexta-feira (30/4), ada Faculdade Milton Campos, uma das mais tradicionais e renomadas instituições de ensino de Direito do país. A organização educacional investiu R$ 57 milhões na compra da instituição, que além do Direito, oferece cursos nas áreas da Administração e da Ciências Contábeis.





“Sempre admiramos a Faculdade Milton Campos por ser uma instituição que tem reputação, força e um legado de qualidade, em especial na área do Direito. Esse processo de aquisição da Faculdade Milton Campos intensifica os recentes movimentos da Ânima na busca por ampliar a oferta de educação de qualidade a um número cada vez maior de brasileiros”, destaca Ciccarini.

Com a integração, as rotinas dos professores, estudante e colaboradores seguem normalmente, porém com a intensificação da troca de melhores práticas e abertura para novas possibilidades para todos, tanto da Milton Campos quanto das instituições da Ânima.





Para a professora Tereza Mafra, a integração será uma soma de duas grandes instituições com valores, princípios e propósitos semelhantes. As perspectivas para o futuro acrescentam à excelência o aprimoramento pela agregação a um ecossistema de ensino inovador e de reconhecida experiência.

As novas perspectivas incluem desde um maior potencial de investimento para os cursos já existentes e, também, para a eventual criação de novos cursos, laboratórios e ambientes inovadores de aprendizagem, até a troca de experiências e práticas em diversas áreas, tudo isso para ajudar a elevar ainda mais o patamar do ensino superior em BH e RMBH.

Segundo o professor João Batista Carvalho, diretor jurídico da Ânima, e que com a integração passará a ocupar o cargo de presidente da Milton Campos, a aquisição irá consolidar o projeto da Ânima de formar o mais qualificado e renomado Ecossistema de Ensino Jurídico do Brasil: “Esse é mais um passo imprescindível para consolidar um ensino jurídico de alta qualidade, que desperte no aluno uma visão holística, capaz de unir algo que, na verdade, é incindível - a teoria e a prática – de desenvolver habilidades e competências que serão indispensáveis ao exercício da vida profissional após a formatura”.

“Hoje, com o amplo acesso à informação e à alta tecnologia, não há mais espaço para o ensino baseado apenas em memorização e repetição. Os jovens têm acesso instantâneo e gratuito a qualquer conteúdo, têm pressa e estão ávidos por saber fazer e fazer agora” afirma João Batista.